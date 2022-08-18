再拚5000公里超馬賽事 羅維銘：深具信心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北18日電）58歲的台灣超馬好手羅維銘去年參加全程近5000公里的「超越自我3100英里跑挑戰賽」拿下亞軍，今年再度出征，羅維銘說：「我深具信心」。

民進黨立委趙天麟、陳明文今天與奇岩綠能董事長林宜養、理財周刊社長林筠騏等多家民間企業召開記者會，為羅維銘加油打氣，而趙天麟與母子鱷魚、銳速運動醫學送上新台幣10萬元贊助經費及物資，祝福羅維銘跑出世界驕傲。

羅維銘表示，感謝立委與企業的贊助，讓他能夠成行；當初參加比賽，不知道自己可以跑這麼遠，而他到這個年紀還可以跑，抱著感恩的心，他也不是要去跟人競爭，而是要完成賽事、單純去跑步。

羅維銘說，超馬就像老子所說的「千里之行始於足下」，5公里不嫌少、100公里不嫌多，跑步沒有一步登天，只要一步一腳印，就可以達成目標，有願就有力。

對於今年的賽事，羅維銘指出，去年獨自一人參賽，今年則有助理（家人）陪伴，也有很多民眾、企業支持他，而且他也了解對手的優點，自己則改進不足的地方，以訓練作為補強，例如有做耐熱訓練等，因此他深具信心。

羅維銘也說，現在一天跑12小時、能跑80公里，除了體能狀況外，他有一個更大的願力，就是集合每個人的一小步，「你們的一小步就是我的一大步，我想游刃有餘」。

羅維銘被問到拿冠軍是否為目標，他指出，他不躁進、要循序漸進，沒有一蹴可幾的事，保持平常心。

趙天麟表示，他曾跑過100公里的超馬賽事，這次經友人牽線，希望給羅維銘送上祝福。

平時也有在跑步的陳明文指出，趙天麟是他跑馬拉松的老師，今天參加這場記者會，就是要力挺羅維銘奪下冠軍，也希望民眾一起加入跑步的行列。

在美國紐約舉行的超越自我3100英里跑挑戰賽（Self-Transcendence 3100 Mile Race），是世界上距離最長的國際馬拉松賽事，全程近5000公里。今年邁入第26屆，自9月5日開跑，賽程共52天，全球共有14名超馬好手獲邀參賽。

台灣選手除了「超馬老爹」羅維銘外，還有首次參賽的楊皇蘭。（編輯：翟思嘉）1110818