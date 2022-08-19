內湖交通問題交鋒 國民黨指黃珊珊說法自相矛盾

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（中央社記者劉冠廷台北19日電）國民黨今天指出，台北市副市長黃珊珊過去擔任議員時，主張放寬內湖科技園區容積率，增加內科工作人數，如今卻說內科人數太多，是自相矛盾，還檢討前台北市長馬英九，把責任丟給別人。

台北市內湖交通問題近日成為市長選戰的熱門話題，各參選人激烈交鋒。有意參選台北市長的黃珊珊日前在臉書發文表示，內科問題是都市計畫問題，馬英九、前台北市長郝龍斌在台北市執政16年，讓輕工業區開放商辦進駐，但沒有同步交通配套。

國民黨今天上午召開記者會，文傳會副主委、台北市議員王鴻薇指出，黃珊珊過去擔任台北市議員有21年之久，曾要求鬆綁內湖科學園區容積率，這就是要增加人數，想容納更多人，導致今日內湖交通問題嚴重，現在卻在檢討長馬英九，把責任丟給別人，但這是自打臉，是「黃珊珊副市長打黃珊珊議員的臉」。

與會的台北市議員游淑慧則說，在馬英九卸任台北市長時，內科的從業人只有7.5萬人，當時交通沒有問題，郝龍斌卸任時，內科就業人口不過12萬人，台北市長柯文哲8年內不但未解決交通問題，還加蓋「內科2.0」，在內科交通嚴峻之際，又增加樓地板面積，目前內科就業人口已飆漲至16萬。

游淑慧強調，內科交通問題，民進黨台北市長參選人陳時中與國民黨台北市長參選人蔣萬安，都有資格提出想法與批評，唯獨黃珊珊沒資格，姑且不論已當了超過20年的議員，現在又當了3年副市長，在這些歲月中，黃珊珊到底為內湖、南港的交通，做出什麼具體貢獻。（編輯：翟思嘉）1110819