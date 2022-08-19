謝龍介：若未擋下中介法 在野黨洗洗睡了

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（中央社記者張榮祥台南19日電）中國國民黨提名台南市長參選人謝龍介今天透過臉書發文，堅決反對行政院版的「數位中介服務法」，他表示，在野黨若不能擋下這部惡法，「真的可以洗洗睡了」。

謝龍介今天在臉書（facebook）發文指出，目前揭露「數位中介服務法」法案內容，是要求所有網路平台業者在接獲檢舉有所謂「假訊息」或是「疑違法訊息」後，必須立刻移除，或是加註警語，否則最高可處新台幣500萬元罰鍰；訊息真假與否，由業者的主管機關認定，也就是「政府說了算」。

謝龍介表示，試想此法案若是通過，「️Bump救人不得討論，因為外交部指控誤導國人」、「️林智堅論文不得討論，因為國安局公然扯謊沒有抄襲」、「️黑心快篩不得討論，因為食藥署硬拗都是美製」、「️高端疫苗不得討論，因為指揮中心背書『大可不必』」、️「能源缺口不得討論，因為經濟部說沒有缺電」、「️導彈凌空不得討論，因為國防部說那不是領空」。

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他說，此法案不只企圖約束YT、臉書、PTT、Dcard及巴哈姆特等公共論壇；業者在公聽會表示，政府甚至連一對一的即時通信LINE也想納管。

謝龍介表示，法案一旦通過，台灣人自豪的言論自由將死，若不能擋下這部惡法，「在野黨真的可以洗洗睡了」，此後再說什麼民主，講什麼監督，都是自欺欺人；如果民進黨政府強渡關山，他絕對站上街頭，抗爭到底。（編輯：黃世雅）1110819