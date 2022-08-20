數位中介法爭議 張善政、朱立倫：網路戒嚴

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（中央社記者葉臻桃園20日電）國民黨桃園市長參選人張善政，今天和國民黨主席朱立倫合體出席活動時，批評NCC提出數位中介服務法草案是走回言論、網路戒嚴時代，並呼籲競選對手在表態上不該讓黨意凌駕民意。

張善政今天上午在朱立倫、國民黨副主席連勝文、立委呂玉玲等人陪同下，一同出席2022全國青工運動會，展現國民黨團結形象；這也是張善政參選桃園市長以來，首度在公開場合與朱立倫同台。

針對國家通訊傳播委員會（NCC）提出數位中介服務法草案引起爭議，朱立倫接受媒體聯訪時表示，很感慨台灣竟然要走到言論戒嚴時代，以後變成網路戒嚴，講的話都可能違法、受罰，「這是什麼樣的國家，可以倒退到這種程度」。

朱立倫說，在網路世界只要有不同意見，大家都表示尊重，總統蔡英文還是在野黨的時候也是如此，怎麼現在連數位中介都可以搞網路戒嚴、言論自由的倒退，「蔡總統可不可以正常一點？」

張善政補充，數位中介法最大問題，就是認定網路上的言論適當與否，但這是由政府來認定，以民進黨近年來的表現，很難期待將來政府在認定時會客觀、中立；網路自由不能被凌虐，奉勸政府懸崖勒馬，退回法案。

張善政也呼籲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，在這件事情的表態上，不該讓黨意凌駕民意，鄭運鵬做為民代，應該要回歸在地民意，不要忽略桃園鄉親的感情。

媒體詢問，桃園市議會議長邱奕勝並未出席這場行程，彼此間是否還有心結未解。

朱立倫表示，他每週都會來桃園，也常常跟邱奕勝和國民黨立委、議員見面，「這個團隊是完全團結，沒有任何問題」，包括邱奕勝帶領的後援總會等，一定是以團隊的力量拚勝選；張善政也補充，邱奕勝今天是擔任他的分身，去跑一些行程、鞏固群眾的支持。（編輯：李錫璋）1110820