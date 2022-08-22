關注身障運動 藍委促體育署檢討運動場館狀況

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（中央社記者王承中台北22日電）國民黨立委萬美玲今天表示，目前身心障礙運動仍不普遍，很少身障者有維持運動習慣，要求體育署應針對各運動場館不友善身障者的狀況，和地方政府溝通，訂定改善計畫。

國民黨立委萬美玲今天在立法院召開「身心障礙者運動平權」公聽會，邀請教育部次長、體育署代理署長林騰蛟、衛福部社家署署長簡慧娟及身心障礙民間團體代表，針對身障者出入運動場館障礙、身障孩子適應體育、校園特教、體育師資培育等議題進行討論。

萬美玲表示，目前身心障礙運動仍不普遍，今年身心障礙者總人口數119萬5464人，但卻很少身障者有維持運動習慣。會中各團體集思廣益，希望能在運動場館設置優先禮讓身障者使用器材的構想，鼓勵身障者外出運動，也要求教育部體育署應朝此方向研議進行。

會中各團體代表也指出許多身障者運動時所遇到的狀況，如泳池無障礙設施仍不友善，許多校園PU跑道禁止身障者使用，甚至有運動場館直接拒絕自閉症孩子進入等問題，顯見身障者想要運動還有許多阻礙需克服。

萬美玲表示，要求教育部體育署應針對各身障團體所提運動場館不友善狀況，和地方政府相關局處溝通並訂定短中長期改善計畫。（編輯：林興盟）1110822