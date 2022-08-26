林佳龍：新北河川需全流域治理 可分享台中經驗

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（中央社記者黃旭昇新北26日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，治理河川要下決心找出方法與執行力，要全流域治理。新北市府治理區域排水系統，只做半套；他可分享台中市長任內整治綠川、柳川的經驗。

林佳龍今天在民進黨立委江永昌等人陪同下，前往中和區碧河宮等廟宇參香。他說，在基層跑行程與鄉親座談，不是只有「沾醬油」，都有具體的政見。

新北市長侯友宜的臉書（Facebook）25日貼出整治板橋湳仔溝及蘆洲鴨母港溝、中和籐寮坑溝以及五泰大窠坑溪的影片「改變的勇氣二部曲」，林佳龍接受聯訪時被問到對此看法。

他說，這些都只是新北市排水系統的整治，整體治理河川需活化水資源利用，不造成地區的汙染又可以親水。新北市政府只作半套導致部分後遺症，有些上游仍是髒臭與汙染，以現況來看並沒有全流域治理。

林佳龍說，他有大河川的治理經驗，如果侯友宜提出的政績只有幾條排水系統是不夠的，小的改變卻宣稱大的勇氣，「敲鑼打鼓只有自暴其短」；其實，新北需要大格局翻新，從整體河川流域概念看城市治理，他有整套主張與經驗可分享，包括台中市的綠川、柳川的整治經驗。

在與鄉親致詞時，林佳龍陳述他在交通部長任內對淡江大橋、淡北道路等交通建設的努力。他希望打通南勢角隧道、中和大排東側分流交通、國道3新增設匝道、公幼公托經費減輕負擔、紓解中和區交通的問題，需善用替代道路等政見。

當地區民也陳情指出，捷運萬大樹林線造成連城路、錦和路等商家與民宅鄰損，下陷嚴重、地板龜裂，但從來沒有相關單位主動積極處理，並提出修復與賠償解決方案，民眾也有居住安全恐慌疑慮。

林佳龍說，若當選市長，將把4年當成6年做，奠定新北市百年基礎。現應迫切解決的是捷運萬大樹林線施工交通黑暗期太長，應透過檢討工程進度與施工區段，退縮部分圍籬。他會以台中市長任內的經驗，解決交通壅塞的問題。

林佳龍說，捷運萬大樹林線是台北市捷運工程局在施工，造成鄰損但新北市府卻「納涼」，沒看到市長侯友宜好好做事，沒有解決問題；市長應要急民所急、苦民所苦。中和區、永和區人口密度高，若交通影響市容觀瞻，是很「落漆」的事。

侯友宜今天接受聯訪時，被問到「改變的勇氣」影片水利整治一事，他說，板橋湳仔溝現在變的有生態，也有很多乾淨的水池，努力讓新北市成長茁壯，能帶動大台北發展。（編輯：李錫璋）1110826