質疑監察院3+11報告官官相護 國民黨團籲重啟調查

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（中央社記者范正祥、郭建伸台北26日電）監察院日前公布「3+11」決策過程調查報告，國民黨立法院黨團今天質疑，調查內容充斥著官官相護，要求監察院必須重啟調查。對此，民進黨團則是呼籲，尊重監察院調查結果。

監察院22日公布「3+11」決策過程調查報告，認為衛福部未善盡對外詳細說明的責任，並應修法明定何種決策要有會議紀錄。

國民黨團今天召開「監察院調查3+11淪為行政院調查科？」記者會，總召曾銘宗主持，書記長李德維、副書記長洪孟楷出席，質疑監察院整個「3+11」決策過程調查報告根本就是高高舉起、輕輕放下，調查報告中指出相關政府單位、地方政府確有疏失，卻連糾正、彈劾都沒有，如此官官相護，這樣的調查報告太誇張。

曾銘宗表示，人民都很清楚，去年「3+11」政策造成防疫重大破口，但監察院調查報告最後做出的結論，處理辦法竟然是「函請衛福部檢討改進見復」和「函請衛福部參處見復」，這份調查報告就像是行政院調查科的調查報告，非常體貼。

李德維質疑，監察院針對「3+11」調查報告的內容，監察院調查委員蘇麗瓊，過去擔任衛福部次長，外界都認為她會以醫療專業，能夠好好地將「3+11」決策過程調查清楚。但是調查最後結果，卻是讓外界譁然，調查內容充斥著官官相護。

他舉例，監察院調查報告顯示於今年5月6日上午以視訊方式約詢時任衛福部長陳時中，既然是用視訊方式約詢，請監察院公布視訊約詢內容，否則簡單的視訊方式約詢，對於外界急於想知道「3+11」相關決策到底發生了什麼事，根本無從得知。

李德維也舉例，監察院調查報告顯示關於「3+11」旅館的部分，交通部、民航局、桃園市政府對於防疫旅館的管理、控管，怠於職務，導致疫情擴散，既然調查出相關單位怠於執行職務，難道不需糾正、彈劾，最後僅是高高舉起、輕輕放下。

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李德維表示，監察院拿出這樣的調查報告，讓社會一片譁然，監察院必須重啟調查，真正把問題核心「3+11會議決策相關紀錄」詳實明列出來，不要官官相護。

對於國民黨團質疑，民進黨立委羅致政受訪時表示，國民黨團也曾不斷要求監察院介入調查「3+11」，現在監察院獨立調查後結果出爐，國民黨團卻又說不相信監察院的報告，難道只有國民黨團的結論才是結論，呼籲尊重監察院調查結果。（編輯：林興盟）1110826