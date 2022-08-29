林佳龍拋青年議會 侯友宜：國高中生已參與議題討論

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（中央社記者高華謙新北29日電）民進黨新北市長參選人林佳龍拋出當選將成立青年議會。新北市長侯友宜今天表示，新北國高中生已直接參與公共議題討論。

林佳龍昨天宣布，如果當選會成立青年議會，可要求局處報告及備詢，讓15歲以上者可參與公共事務的決定並做為市府施政依據。

侯友宜今天上午出席「防災社區RUNWAY 全民防災到位-新北防災社區成果分享暨績優防災士表揚大會」會後接受媒體聯訪表示，從國高中就開始讓學生接受國際事務參與，讓他們了解書本上知識及國際議題。

他說，新北在教育體系上，從國高中這樣都已直接參與公共議題討論，這是新北市正在做的事。

侯友宜表示，新北率先成立青年事務委員會，另還設青年局，就青年關心的就業、就學、居住與生活等議題，讓他們有全方位參與機會，不管年齡多少，只要願意表達想法，都會樂於傾聽他們聲音。

另外，侯友宜選舉辦公室今天成立，媒體詢問他會不會去領表參選，他說會照自己選舉節奏來走，登記時間規劃好後會向大家報告。

媒體追問3名發言人有2人是聯合報記者，有何考量？ 侯友宜說， 最重要是傾聽、重視不同族群聲音，尤其是一棒接一棒的年輕朋友聲音。（編輯：張銘坤）1110829