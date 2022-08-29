議員問若當總統是否打共機 柯文哲：拿槍打無人機

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（中央社記者黃麗芸、陳怡璇台北29日電）雙城論壇預算核銷爭議不休，台北市議員江志銘今天質詢進度，並問台北市長柯文哲若當選總統是否會打共機？柯文哲說，自己不會丟臉到用石頭丟無人機，早就拿槍打下。

台北市政府日前舉辦台北上海雙城論壇，卻未遵行議會預算但書要求，指若共機、共艦持續擾台則不得動支，後來遭議員們痛批藐視議會並三讀通過不得動支相關預算及核銷提案。

對此，民進黨台北市議員江志銘今天在議會市政總質詢問到，柯文哲舉辦雙城論壇開銷的新台幣95萬元是否準備好了？對於要自行支付這筆費用是否感到委屈？隨即批評柯文哲自認是用交流增加善意、堅持舉辦雙城論壇，但卻攻擊國民黨副主席夏立言訪中是政治不正確，根本是雙重標準、「雙標黨」。

江志銘指出，若柯文哲認為夏立言訪中應看時機，那雙城論壇不也應看時機和整體社會氣氛再舉辦？認為不應選在共機擾台時期堅持舉行。

他認為，雙城論壇在柯文哲任內開始變了調，從起初的城市交流平台變成中國統治舞台，且柯文哲還發表兩岸一家親、命運共同體及共機擾台定義不清等金句名言，令不分黨派的市議員們都看不下去。

江志銘表示，沒有人反對兩岸交流要有善意，但不論是國民黨的夏張會或柯市府的雙城論壇，都是擺明為中國統戰台灣而搭的兩岸交流舞台，這又有何意義？緊接著追問柯文哲過去曾說若認為共機擾台應「打下來」，若未來當選總統是否會打共機？

台北市秘書長陳志銘答詢表示，兩岸論壇費用會依照主計總處函文「本於職權自行核處」辦理。

柯文哲表示，國民黨派代表團訪中卻稱是要見台商，這理由令人難以相信；反觀雙城論壇為城市交流、相對簡單，且自己也盡量降低官方色彩、偏民間交流，兩者策略不同且有落差。且陸委會並無反對舉辦雙城論壇，但對夏立言出訪明顯持反對意見。

至於曾講兩岸一家親等言論惹議，柯文哲認為，這種話民進黨「大頭目」講得也不少且更露骨。

他隨即說，針對共機擾台問題，自己會和對岸講清楚界線在哪裡，「我當總統能不能打下還是未知數，但現階段小英（總統蔡英文）真的沒能力打下來，這是事實」，並說「我不會丟臉到用石頭丟無人機，早就拿槍打下來」。（編輯：李亨山）1110829