陳薇仲登記參選基隆市長 籲市民不再含淚投票

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時代力量基隆市長參選人陳薇仲（前右3）31日前往基隆市選委會登記參選基隆市長。她表示，這次參選是要告訴基隆人不需要再含淚投票，不能讓舊政治的盤根錯節阻礙基隆的未來與可能。前右4起為時力黨主席陳椒華、立委王婉諭及邱顯智。（陳薇仲提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年8月31日

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（中央社記者王朝鈺基隆31日電）時力基隆市長參選人陳薇仲今天登記參選時表示，2名主要競爭對手謝國樑和蔡適應要的只是市長官位的權與力，她要讓市民不再需要含淚投票，而是將選票投給更優質、專業的人選。

時代力量基隆市長參選人陳薇仲在立法委員陳椒華、王婉諭、邱顯智，及黨籍基隆市議員參選人江欣怡、陳愷閎陪同，下午前往基隆市選委會登記參選基隆市長。

陳薇仲說，國民黨基隆市長參選人謝國樑是出身二信集團的公子，政見僅提出毫無預算可行性與永續營運的遊樂園支票，彷彿是要用市民的稅金讓自己成為娛樂事業經營者，民進黨基隆市長參選人蔡適應則是大喊接棒，只想延續前朝施政，但卻沒有任何具體政見。

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陳薇仲表示，這次參選是要告訴基隆人不再需要含淚投票，不能讓舊政治的盤根錯節阻礙基隆的未來與可能，讓青年能夠帶著創造力與關心公共事務的專業進入市府與議會，這是讓基隆前往下一個10年的動力，邀請大家透過選票打破僵化的政治現實。

對於陳薇仲的批評，蔡適應向中央社記者表示，他是第1位登記參選基隆市長且已透過臉書（Facebook）和新聞陸續公布政見，陳薇仲可以多瞭解一下。謝國樑辦公室發言人余治明說，尊重對方發言。（編輯：方沛清）1110831