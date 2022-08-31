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傳造艦計畫受阻致主委請辭 海委會：不實報導

2022/8/31 20:00
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（中央社記者洪學廣高雄31日電）據信傳媒報導，海委會主委李仲威並非家庭因素請辭，而是跟造艦計畫遇到難題有關；海委會今晚澄清，各型艦艇並未因原物料上漲影響交船進度，對媒體不實報導深感遺憾。

據信傳媒報導，海洋委員會主委李仲威以照顧高齡老母的家庭因素請辭獲准，且恐與造艦計畫目前遇到難題有關。報導中軍事專家分析，海巡署600噸級巡防艦是參考沱江級艦建造，但船廠疑以原物料上漲等各項理由，大幅調高成本與預算支出，使大造艦計畫面臨瓶頸。

對此，海委會晚間發布新聞稿澄清表示，各型艦艇並未受原物料上漲影響交船進度；對於媒體未向海委會查證即不實報導，表達遺憾。

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海委會進一步說明，海巡署「籌建海巡艦艇發展計畫」期程為民國108年至116年，共應造艦141艘，且計畫中110年前規劃交船數量29艘，實際已交船35艘，整體進度超前；另外，今年規劃交船數量51艘，截至今天已依進度交船46艘，各型艦艇並未受原物料上漲波及，影響交船進度。

海委會也提到，報導所指「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」期程為111年至120年，此案專案管理已於今年3月11日完成決標；後續統包造船採購招標等相關事項，也將依計畫期程持續推動辦理。（編輯：陳仁華）1110831

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