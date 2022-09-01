台中市藍營議員參選人登記 盧秀燕請假陪同

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（中央社記者郝雪卿台中1日電）國民黨台中市議員參選人由台中市議長張清照及副議長顏莉敏領軍，台中市長盧秀燕更請假陪同完成登記，營造藍軍團結氣勢，盧秀燕說，市政進步，議會團隊功不可沒，盼能延續。

年底九合一選舉於8月29日到9月2日受理參選登記，民進黨市議員參選人昨天聲勢浩大完成登記，盧秀燕上午也請假陪同張清照及藍營市議員參選人前往南屯區新住民藝文中心完成登記。立委江啟臣、楊瓊瓔及前立委顏寬恒、前台中市議長張清堂也到場陪同。

盧秀燕接受媒體聯訪表示，台中是一個大家庭，這個大家庭需要大家護持，需要大家一起來建設，過去這3年多以來，市府很感謝張清照及顏莉敏領導的市議會團隊，對台中府的監督及支持，所以台中市能做更多的建設，市民負債反而降低。

盧秀燕指出，未來4年對台中的發展更加重要，因此除了市政要延續以外，更要有好的議會團隊，希望張清照、顏莉敏及所有議員參選人都能高票當選，繼續為台中市建設努力，為台中市民服務，她今天特別請假陪同來登記，就是因為市議會及市政府好，台中才能好，台灣更好。

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張清照表示，國民黨議員向選民展現的是「服務經驗」、「問政實力」與「認真做事」，這是品質保證，讓選民可以信賴，大家都是會做事、有服務熱忱的人，才敢喊出「有服務，才敢大聲」。

其他議員參選人拿著標語「台中隊品質保證」、「有服務才敢大聲」、「挺會做事的人」，大家也高呼「市長當選、議員過半」，「台中好，台灣更好」等口號，一起展現團結氣勢。（編輯：卞金峰）1110901