更多編輯台推薦新聞：
德選民不重視學歷 大學沒讀完也能爬到權力頂峰
國際

德選民不重視學歷 大學沒讀完也能爬到權力頂峰

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種
生活

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種

韋伯與哈伯太空望遠鏡聯手捕捉幻影星系 藍色核心甩出繽紛螺旋
科技

韋伯與哈伯太空望遠鏡聯手捕捉幻影星系 藍色核心甩出繽紛螺旋

戈巴契夫卸任人生依舊精采 曾偕夫人訪台、替必勝客拍廣告募款
國際

戈巴契夫卸任人生依舊精采 曾偕夫人訪台、替必勝客拍廣告募款

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

台中市藍營議員參選人登記 盧秀燕請假陪同

2022/9/1 12:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中1日電）國民黨台中市議員參選人由台中市議長張清照及副議長顏莉敏領軍，台中市長盧秀燕更請假陪同完成登記，營造藍軍團結氣勢，盧秀燕說，市政進步，議會團隊功不可沒，盼能延續。

年底九合一選舉於8月29日到9月2日受理參選登記，民進黨市議員參選人昨天聲勢浩大完成登記，盧秀燕上午也請假陪同張清照及藍營市議員參選人前往南屯區新住民藝文中心完成登記。立委江啟臣、楊瓊瓔及前立委顏寬恒、前台中市議長張清堂也到場陪同。

盧秀燕接受媒體聯訪表示，台中是一個大家庭，這個大家庭需要大家護持，需要大家一起來建設，過去這3年多以來，市府很感謝張清照及顏莉敏領導的市議會團隊，對台中府的監督及支持，所以台中市能做更多的建設，市民負債反而降低。

盧秀燕指出，未來4年對台中的發展更加重要，因此除了市政要延續以外，更要有好的議會團隊，希望張清照、顏莉敏及所有議員參選人都能高票當選，繼續為台中市建設努力，為台中市民服務，她今天特別請假陪同來登記，就是因為市議會及市政府好，台中才能好，台灣更好。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

張清照表示，國民黨議員向選民展現的是「服務經驗」、「問政實力」與「認真做事」，這是品質保證，讓選民可以信賴，大家都是會做事、有服務熱忱的人，才敢喊出「有服務，才敢大聲」。

其他議員參選人拿著標語「台中隊品質保證」、「有服務才敢大聲」、「挺會做事的人」，大家也高呼「市長當選、議員過半」，「台中好，台灣更好」等口號，一起展現團結氣勢。（編輯：卞金峰）1110901

盧秀燕
蔡其昌：中市府對捷運無作為 不想做就叫中央買單 台中資優班師性侵案 蔡其昌：市府應調查是誰洩密
張清照
台中清水國民暨兒童運動中心 113年8月完工
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族