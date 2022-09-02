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委由競選幹部代為登記 盧秀燕：市政優先防災為重

2022/9/2 12:45
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（中央社記者趙麗妍台中2日電）颱風軒嵐諾逼近台灣，今天是九合一選舉受理參選登記最後1天，台中市長盧秀燕今天委由競選團隊7名總幹事代為登記，她表示，以市政優先，防災為重，提醒民眾做好防颱準備。

年底九合一選舉於8月29日到9月2日受理參選登記，台中地區自昨天下午明顯感受風勢，盧秀燕原訂今天登記參選市長，昨天下午臨時通知媒體取消今天的登記行程，並委由競選團隊7名總幹事代為登記，7人分別為立委楊瓊瓔、立委江啟臣、前立委顏寬恒、市議員陳政顯、市議員吳瓊華、市議員黃健豪及市黨部主委顏文正。

盧秀燕今天上午視察五張犁抽水站，她接受媒體聯訪時對於參選登記一事表示，以市政為中心，以防災為重，因此她委託輔選幹部去登記，除了視察台中市相關災情，稍後她也會主持防災應變會議，以市政為優先，小心防颱。

盧秀燕指出，防颱部分，準備許多沙包提供民眾領取，抽水機也待命中，針對比較危險區域，區公所也會提醒民眾做好疏散準備，因為颱風還在變化中，規模與路線是否北上，都根據中央氣象局資料注意，提醒大家做好戒備。

盧秀燕強調，雖然按照現在國家風力標準，台中是開設三級應變，但市府以二級做準備，這次颱風真的是蠻大的，雖然還沒有登陸，但暴風半徑從昨天開始已影響台中地區，光是路樹倒塌折枝就有100多件，車子受損約2、30件，不可掉以輕心。（編輯：卞金峰）1110902

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