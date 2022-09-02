逾50年公有建物拆除近2成沒文資評估 監委申請調查

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（中央社記者賴于榛台北2日電）監察委員浦忠成今天發布新聞稿指出，6年來，建造完竣逾50年的公有建物，有近2成未依照文化資產保存法，辦理文資價值評估就遭違法拆除，他已申請自動調查。

浦忠成說，根據文資法第15條規定，「公有建造物及附屬設施群自建造物興建完竣逾50年者，或公有土地上所定著之建造物及附屬設施群自建造物興建完竣逾50年者，所有或管理機關（構）於處分前，應先由主管機關進行文化資產價值評估」。

他表示，據報導，立法院預算中心調查，文資法自民國105年修法後，截至今年3月底，全台2萬3636棟的50年公有建物，僅353棟提送文化價值評估；且6年來拆除的逾50年公有建物中，近2成未辦理文資價值評估，形同違法拆除。

浦忠成說，文資法規定，逾50年公有建物進行整建或拆除等處分前，管理單位應通知文化主管機關進行文化資產價值評估，若地方文化局刻意忽視或未依規定落實辦理，文化部又未加強對地方政府的管轄權，再加上未就此訂定相關罰則，將形成文資保護制度漏洞。

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他指出，文資專家認為，如果等到處分前才提送評估，可能影響已完成的設計與規劃，因此有必要積極進行文資大普查，避免增加處分時程，影響有效利用。

不過，浦忠成認為，目前地方政府相關文資普查人力嚴重不足，也是評估無法落實的原因，因此他將深入調查主管機關在文資普查、評估專業人力規劃等是否允當、對於逾50年公有建造物未經文資價值評估即行拆除，是否有違反立法意旨之虞，以及相關法令規範及制度運作機制有無檢討改進之處。（編輯：楊蘭軒）1110902