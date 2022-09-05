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綠控碩士論文涉抄襲 林耕仁：主動送學倫會調查

2022/9/5 12:28（9/5 12:47 更新）
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國民黨新竹市長參選人林耕仁的國立陽明交通大學碩士論文遭指涉抄襲，林耕仁表示會主動送交陽明交通大學學倫會調查。（圖取自facebook.com/linkenjeng.tw）
國民黨新竹市長參選人林耕仁的國立陽明交通大學碩士論文遭指涉抄襲，林耕仁表示會主動送交陽明交通大學學倫會調查。（圖取自facebook.com/linkenjeng.tw）
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（中央社記者王揚宇、魯鋼駿台北5日電）民進黨立法院黨團今天表示，國民黨新竹市長參選人林耕仁的國立陽明交通大學碩士論文涉抄襲，樣態包括大量抄襲政府報告等，而且54頁的論文有31頁涉抄襲，請國民黨不要雙標、林耕仁道歉並退選。

林耕仁發新聞稿表示，他的論文是針對新竹市的治安、交通及觀光的現況分析，提供未來發展的建議，因此在文獻探討的部分針對政府資料進行分析，是研究流程，所引用的資料都是政府的公開資訊，而且都有註明出處，並非抄襲。

林耕仁指出，針對他的論文有6處疏漏引註，是他的失誤，感謝民進黨提醒，會虛心檢討，論文也許寫得不好，但面對民進黨潑髒水、毀人格的不實指控，他不會屈服，會主動送交陽明交通大學學倫會調查，並會全程出席說明，全力捍衛自己的清白。

與會的民進黨新竹市議員劉康彥說，會具名向陽明交大檢舉，希望校方用最高標準來檢視林耕仁的論文。

民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀、副書記長林楚茵及劉康彥今天召開記者會，質疑林耕仁的陽明交通大學碩士論文嚴重抄襲，根本是剪剪貼貼騙學歷，也說國民黨主席朱立倫指市長候選人的品德最重要，那麼要請國民黨不要當雙標黨、請林耕仁道歉並退選。

林楚茵表示，在前新竹市長林智堅的論文案中，林耕仁說林智堅可能涉嫌論文抄襲，新竹市民真的很委屈、要跟新竹市民道歉、讓新竹人蒙羞等語；然而，國民黨用論文案攻擊林智堅，但回頭看林耕仁的論文，有三大抄襲手法，包括大量抄襲政府報告、資料引用魚目混珠、官方資料剪剪貼貼。

林楚茵指出，林耕仁剪貼10份政府報告來騙陽明交大的學位，拿新竹市政府的資料來複製貼上，不覺得愧對議員職責嗎，憑什麼作為新竹市長參選人。

林靜儀說，林耕仁以議員身分拿到不公開的政府資料，企圖規避學術審查，而且論文都在抄新竹市府的報告，根本是寄生在市府拿學位，而且他的論文含3頁的參考資料，共有54頁，比對後發現，其中31頁有複製貼上的痕跡，而且至少6處沒有引用、12處錯誤引用、33處直接照抄。

林靜儀說，林耕仁論文中的圖表，也幾乎都是複製貼上，其中有42張圖、12張表都是來自政府的統計資料；此外，論文中還有引錯註釋的地方。

劉康彥說，林耕仁說自己禁得起檢驗，但從他的論文來看，根本是文憑小偷，新竹市民不需要這種複製貼上、連抄襲都抄錯的市長。

陽明交大發出聲明稿表示，十分重視並審慎處理學術倫理案件，但目前未接獲任何檢舉資料，還無法依校內「學術倫理案件處理要點」處理，但如果有人向學校檢舉，將依規定迅速啟動審查等相關處理程序。

陽明交大說，關於學術倫理案件處理程序，「學術倫理與研究誠信辦公室」受理並核發案件編號後，將由審查小組確認是否成立檢舉案，如果成立，交由學院組專業學術領域調查小組，負責案件內容釐清及處置建議，調查過程一併處理指導教授是否監督不周。

陽明交大表示，調查處理時間會依學倫辦公室接獲檢舉案件次日起算，120日內須由學生學術倫理審議委員會作出具體結論。（編輯：蘇龍麒）1110905

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