綠控碩士論文涉抄襲 林耕仁：主動送學倫會調查

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（中央社記者王揚宇、魯鋼駿台北5日電）民進黨立法院黨團今天表示，國民黨新竹市長參選人林耕仁的國立陽明交通大學碩士論文涉抄襲，樣態包括大量抄襲政府報告等，而且54頁的論文有31頁涉抄襲，請國民黨不要雙標、林耕仁道歉並退選。

林耕仁發新聞稿表示，他的論文是針對新竹市的治安、交通及觀光的現況分析，提供未來發展的建議，因此在文獻探討的部分針對政府資料進行分析，是研究流程，所引用的資料都是政府的公開資訊，而且都有註明出處，並非抄襲。

林耕仁指出，針對他的論文有6處疏漏引註，是他的失誤，感謝民進黨提醒，會虛心檢討，論文也許寫得不好，但面對民進黨潑髒水、毀人格的不實指控，他不會屈服，會主動送交陽明交通大學學倫會調查，並會全程出席說明，全力捍衛自己的清白。

與會的民進黨新竹市議員劉康彥說，會具名向陽明交大檢舉，希望校方用最高標準來檢視林耕仁的論文。

民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀、副書記長林楚茵及劉康彥今天召開記者會，質疑林耕仁的陽明交通大學碩士論文嚴重抄襲，根本是剪剪貼貼騙學歷，也說國民黨主席朱立倫指市長候選人的品德最重要，那麼要請國民黨不要當雙標黨、請林耕仁道歉並退選。

林楚茵表示，在前新竹市長林智堅的論文案中，林耕仁說林智堅可能涉嫌論文抄襲，新竹市民真的很委屈、要跟新竹市民道歉、讓新竹人蒙羞等語；然而，國民黨用論文案攻擊林智堅，但回頭看林耕仁的論文，有三大抄襲手法，包括大量抄襲政府報告、資料引用魚目混珠、官方資料剪剪貼貼。

林楚茵指出，林耕仁剪貼10份政府報告來騙陽明交大的學位，拿新竹市政府的資料來複製貼上，不覺得愧對議員職責嗎，憑什麼作為新竹市長參選人。

林靜儀說，林耕仁以議員身分拿到不公開的政府資料，企圖規避學術審查，而且論文都在抄新竹市府的報告，根本是寄生在市府拿學位，而且他的論文含3頁的參考資料，共有54頁，比對後發現，其中31頁有複製貼上的痕跡，而且至少6處沒有引用、12處錯誤引用、33處直接照抄。

林靜儀說，林耕仁論文中的圖表，也幾乎都是複製貼上，其中有42張圖、12張表都是來自政府的統計資料；此外，論文中還有引錯註釋的地方。

劉康彥說，林耕仁說自己禁得起檢驗，但從他的論文來看，根本是文憑小偷，新竹市民不需要這種複製貼上、連抄襲都抄錯的市長。

陽明交大發出聲明稿表示，十分重視並審慎處理學術倫理案件，但目前未接獲任何檢舉資料，還無法依校內「學術倫理案件處理要點」處理，但如果有人向學校檢舉，將依規定迅速啟動審查等相關處理程序。

陽明交大說，關於學術倫理案件處理程序，「學術倫理與研究誠信辦公室」受理並核發案件編號後，將由審查小組確認是否成立檢舉案，如果成立，交由學院組專業學術領域調查小組，負責案件內容釐清及處置建議，調查過程一併處理指導教授是否監督不周。

陽明交大表示，調查處理時間會依學倫辦公室接獲檢舉案件次日起算，120日內須由學生學術倫理審議委員會作出具體結論。（編輯：蘇龍麒）1110905