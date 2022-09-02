藍追打論文 蔡適應：論文不完美但禁得起考驗

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外界質疑民進黨基隆市長參選人、立委蔡適應的台北大學博士論文涉抄襲，他2日召開記者會說明論文撰寫過程。（圖取自facebook.com/keelungING）

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（中央社記者王揚宇、范正祥台北2日電）外界質疑民進黨基隆市長參選人、立委蔡適應的台北大學博士論文涉抄襲，他今天召開記者會說明論文撰寫過程，也說論文不是很完美，但絕對禁得起考驗，樂於接受台北大學學倫會的審查。

國民黨文傳會今天於中央黨部媒體中心召開記者會，國民黨副發言人楊智伃、國民黨籍基隆市議員張淵翔共同出席，喊話「蔡適應誠實面對，不要再傷害台灣的學術倫理。」

張淵翔說，政治人物的誠信是最基本的要求，蔡適應的行為應該退出市長選舉。

楊智伃質疑，蔡適應以馬賽克拼貼方式來做博士論文，投機取巧非常不可取，必須清楚說明涉及抄襲疑點，不要再傷害台灣的學術倫理，對教育做錯誤的示範。

蔡適應今天則在立法院召開記者會，說明博士論文撰寫過程。

他說，2009年錄取台北大學都市計畫研究所博士班，在10餘年的論文撰寫過程中，以學術與實務的結合，完成13萬4000字的博士論文，雖然論文不是很完美，但絕對禁得起考驗。

對於論文品質，蔡適應說，已用學術界常用的3大系統進行比對，論文雖然不是很完美，原始的文獻有300多筆，但後來因為整體內容過多，有幾處漏列參考文獻的地方，刪減至260幾筆，且單一引用的比率僅2%，沒有超過學術標準的4%，針對外界指正，他都會虛心接受。

蔡適應說，他非常感謝指導教授周志龍，而周志龍是都市計畫的權威，更於2015年得到前總統馬英九的提名，擔任考試委員，這是對周志龍專業的肯定。

媒體詢問是否因為選情才會被攻擊，蔡適應說，地方的選情非常穩定，穩定的原因不是因為他要參選，而是自己的立委表現是第一名，與基隆市長林右昌的合作，讓基隆大步往前走。

蔡適應說，這次的打擊，恰恰好把他博士研究的成果讓大家知道，不介意對手打壓，也樂於接受台北大學學倫會的審查。

媒體質疑指導教授與立委職權的關係，蔡適應說，周志龍就任考試委員時，他還不是立委，且獲提名時，民進黨立法院黨團也沒有進場投票。雖有媒體人質疑他和考試委員的關係，但也有說明論文的比對相似度，其實是非常低的。

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另有媒體問到國民黨基隆市長參選人謝國樑的論文問題，蔡適應說，自己論文的主軸是以學術理論和地方實證合作，很少人跟他一樣用地方實證，對手有沒有這樣做，要請謝國樑說明。

對於蔡適應今天稍早在立法院召開記者會針對外界關切論文原創性提出說明，楊智伃說，「我們不想當蔡適應的『口試委員』，不想聽蔡適應的論文心路歷程」，不要再傷害台灣的學術倫理。（編輯：蘇志宗）1110902