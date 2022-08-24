藍質疑介入水公司標案 蔡適應反指2立委瓜田李下

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民進黨基隆市長參選人蔡適應（右2）24日受訪時表示，國民黨籍對手謝國樑任立委期間才是全國漏水率居冠時，自己協調各單位努力降低漏水率，不應該潑髒水到努力做事的人身上；潑髒水不會讓城市更進步，不希望對手潑來的髒水，讓公務員寒了做事和為國家奉獻的心。中央社記者王朝鈺攝 111年8月24日

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（中央社記者王朝鈺基隆24日電）國民黨質疑讓親信家族公司得標水公司換管工程，基隆市長參選人蔡適應說，立委鄭麗文丈夫曾任公司獨董，立委李德維妻子開公司，分別都有承攬公共工程，2人更是瓜田李下。

國民黨立法院黨團書記長李德維、立委鄭麗文等人昨天舉行記者會，質疑民進黨基隆市長參選人蔡適應讓親信家族公司一再得標台灣自來水公司第一區管理處換管工程案，總得標金額高達新台幣1億元。

蔡適應今天前往美之國社區瞭解高地供水改善工程，接受媒體聯訪表示，受指控的公司發出聲明沒有政治人物參與，自來水公司也發出聲明，工程不只有這間公司投標，有許多公司投標，公開招標的工程都可供檢視，也沒有政治人物的關說、關切。

蔡適應提到，鄭麗文的丈夫曾擔任上市櫃公司獨董，而這間公司承包法務部近23億元的工程，難道就可因此指控鄭麗文是這間公司的門神、老公是白手套嗎？

同樣地，李德維的妻子開設科技公司，長期承攬中華電信業務，難道自己可以指控李德維是公司的門神、老婆是白手套嗎？不然2人的配偶怎麼可以承攬公共工程，這樣的指控若能成立，鄭麗文和李德維更是瓜田李下。

蔡適應說，國民黨基隆市長參選人謝國樑過去當選立委後，馬上開了一間公司，700萬元資本額可以生出1億元來借給他人，謝國樑更被公民監督國會聯盟評鑑為「待觀察」，甚至比國民黨上次推出的基隆市長候選人、民眾黨秘書長謝立功還差，另外，宜蘭縣長林姿妙昨天因貪污案被起訴，國民黨才更應該檢視參選人。

蔡適應說，謝國樑任立委期間才是全國漏水率居冠時，自己協調各單位努力降低漏水率，不應該潑髒水到努力做事的人身上，潑髒水不會讓城市更進步，不希望對手潑來的髒水，讓公務員寒了做事和為國家奉獻的心。

謝國樑則透過幕僚表示，沒有特別的看法。（編輯：李錫璋）1110824