蔡適應與13名市議員參選人登記 推4大政見主軸

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（中央社記者王朝鈺基隆29日電）民進黨基隆市長參選人蔡適應今天與市長林右昌和13名黨籍市議員參選人前往市選委會登記，展現「基隆隊」揮出全壘打勝選氣勢，蔡適應提出4大政見主軸，務實推動基隆的改變。

蔡適應透過新聞稿表示，他和13名市議員參選人準備已久，在登記的首日搶頭香完成登記，表達「基隆隊」的決心和信心，基隆市長林右昌任內近8年，中央和地方的合作，讓市民看到基隆的改變，有超過8成市民滿意市政的推動，感謝林右昌的付出，接下來的日子就讓他接棒，他會延續基隆的進步與改變。

蔡適應說，他今天也會來向市選委會提出4大政見主軸，包含市港再生計畫2.0、東台北共同生活圈「推動基隆捷運」、大基隆歷史場景計畫2.0、基隆海洋國家門戶計畫，而這4大主軸就是延續林右昌的擘畫，務實推動基隆的改變，他不會好高騖遠、亂開支票，他和「基隆隊」13名議員參選人會恪守財政紀律，為基隆守住前途和發展。

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林右昌表示，蔡適應這陣子提出的政見，不論是4大政見，還是原民政策3支箭，都是扎實的政策，也是延續他的擘畫、恪守財政紀律和負責的政見內容，他和蔡適應並肩作戰默契十足，相信基隆市未來在蔡適應的帶領下可以繼續進步，讓基隆更加發光發熱。

對於基隆水情，蔡適應指出，現正協調國防部派出50輛水車，在近期支援高地社區用水，水情雖然吃緊，他會努力幫助解決高地社區民生用水問題。（編輯：方沛清）1110829