蔡適應推原民政見3支箭 謝國樑3願景拚在地就業

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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）民進黨基隆市長參選人蔡適應今天推出原住民政策3支箭，期盼能保存原民文化傳統等；國民黨基隆市長參選人謝國樑則提出3大願景，盼將基隆打造成北台灣重點就業基地。

蔡適應透過新聞稿表示，原民政策3支箭，主要是第1，透過爭取中央和各部會補助，提高原住民預算，並依據現有預算規模再提高50%，編列新台幣4500萬元經費，加強原住民文化活動傳承文化。

第2，基隆市各區的原住民集合會所，每間編列150萬元修繕工程經費，讓各區的原住民會所，可以發揮更多功能，可以聯絡族人情感，及辦理各區特色課程和活動。

第3，增加原住民返鄉就業補助、原住民微型傷害保險、原住民子女教育獎助學金、原住民駕駛技藝訓練補助，並加強向原住民宣導工作保險的防護和相關社會福利，另擴大舉辦基隆市原住民豐年祭，讓基隆市成為新的原住民部落原鄉。

謝國樑今天則參加國民黨全國黨代表大會，與黨籍縣市長參選人身著藍T恤，共同就打擊位置揮棒，期盼一同揮出「全壘打」，一起為民眾拚好日子。

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謝國樑透過新聞稿指出，基隆市下個階段需要不同的改變，在地就業需要大力提升，他將以「引進產業，創造就業，關懷弱勢」3大願景持續努力，將基隆打造成北台灣最新的重點就業基地。

謝國樑說，基隆每天有9萬多通勤族到台北市、新北市，甚至是桃園市上班，因為基隆找不到工作，但基隆在五堵、六堵都有廣大且平坦腹地，未來如果能利用便捷交通網絡與廣大空間，絕對可以吸引企業前來基隆投資設廠，創造基隆就業市場。（編輯：陳仁華）1110828