蔡總統贈勳 法蘭西學院終身秘書：世界更需要台灣

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（中央社記者葉素萍台北5日電）總統蔡英文今天頒贈「大綬卿雲勳章」，表彰法蘭西學院人文及政治科學院終身秘書皮特對台法文化交流貢獻。皮特說，台灣在地緣政治情勢下，需要民主國家的支持，但他認為，因為台灣的自由、創意與樂觀進取，「世界更需要台灣」。

蔡總統下午在總統府接見法蘭西學院人文及政治科學院終身秘書皮特（Jean-Robert Pitte）訪團一行，並頒贈皮特「大綬卿雲勳章」，表彰並感謝其長年深耕台法文化交流卓著貢獻。

蔡總統說，今年6月文化部長李永得訪問法國，跟皮特一起主持了第25屆台法文學獎的頒獎典禮，她很高興在台灣接待院士們，法蘭西學院是法國最高學術機構，院士更是有不朽者的稱號。

蔡總統指出，回顧1996年，台灣舉行第一次總統直選，中國在台灣海峽進行飛彈試射，企圖威脅台灣的民主，是台灣國際情勢動盪的一年，也是在這一年，法蘭西學院人文政治科學院發揮了以文化對抗強權的精神，用行動支持台灣，和台灣共同成立了台法文化獎。

蔡總統表示，這是法蘭西學院人文政治科學院第一項，也是唯一與外國國家機構所簽定的獎項，每位得主對台法文化交流都有卓越貢獻；像是法國人類學家高葛蘭投入台東卑南族研究長達30多年，並且協助保存語言，所編撰的卑南語英語字典不但是世上第一部，也成為了卑南語傳承的重要依據。

蔡總統說，透過台法文化獎，表揚學術及藝術工作者的貢獻；皮特從2017年擔任台法文化獎評審團主席以來，因為他的堅持與努力，台法文化獎發掘出更多傑出得獎人選，讓他們的成果被看見，也鼓勵更多歐洲人士投入研究台灣文化。

蔡總統指出，也因為各位院士的支持，現在台法文化交流，不論是在電影、漫畫、科技藝術或表演藝術領域，都越來越緊密；她說，今天透過頒贈大綬卿雲勳章，感謝皮特的付出，也將台法文化交流的成果獻給不朽，獻給每一位努力的夥伴，獻給所有的台灣與法國人民。

蔡總統說，這是台法關係的重要里程碑，而在這個威權主義擴張的時刻，她相信共享自由民主價值的台灣與法國，不只是在文化交流，在各領域都會持續加強合作，一起為世界的和平繁榮、民主自由做出更多貢獻。

隨後致詞的皮特表示，台法文化基金成立至今已經超過1/4世紀。透過這個基金，雙方堅定表明，確信中華民國於國際舞台的存在權利。

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他說，台法文化基金不斷持續在兩國之間的根本任務，捍衛人權與民主政治，提倡學術研究發展、並推動文學及真正的自由藝術。

皮特指出，他欽佩台灣模式，台灣促成不同國家、經濟體和文化之間的對話，並開創華人文化的開放典範。他說，台灣在其地緣政治情勢下，需要民主國家的支持，但他認為，因為台灣的自由、台灣的創意、台灣的樂觀進取，「世界更需要台灣」。（編輯：林興盟）1110905