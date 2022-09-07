邱太三華府智庫演說 批中改變現狀籲溝通防誤判

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（中央社記者徐薇婷華盛頓7日專電）陸委會主委邱太三今天以視訊方式於華府智庫發表演說，他批評中國改變區域秩序及台灣海峽現狀，呼籲應以務實溝通降低兩岸間的誤解與誤判，避免台海局勢陷入失控危機。

中國近來以美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初率團訪台為由，對台、美祭出一系列反制措施，且在台海軍事動作頻頻，導致區域情勢進一步升高。

邱太三原訂本週訪問華府，計劃出席智庫活動及拜訪美國政府官員，但後來以「國內重要事務」為由延後訪美。他今天改以預錄影片方式，在華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）與兩岸交流遠景基金會合辦的國際研討會中發表近16分鐘演說。

邱太三表示，世界格局劇變中，北京成為台海不穩定因素。在俄烏戰爭並未緩解的當下，8月上旬，中共當局對台灣驟然實施一連串針對性軍演及經濟法律等面向的施壓，這是北京利用當前國際局勢變動所作的一個決策轉變，改變既有區域秩序及台海現狀。

邱太三指出，這不止於中共對台政策或歷史任務的實現，北京當局的戰略意圖是運用其綜合實力的日趨增強，試圖在局勢變動中，以脅迫方式主導國際格局前進方向，加速扭轉既有秩序對其限制。

他警告：「未來更可能延伸至東海、南海及整個印太，並企圖發展成一種不可逆的趨勢、攪動區域不穩定，這是非常嚴肅的警訊。」

邱太三說，70多年來，海峽兩岸選擇不同制度，兩岸關係從軍事對峙走向交流互動，如今對岸再度以武力威嚇來處理分歧；然而問題核心是，台灣正視中共政權，但北京長久以來卻無法面對中華民國的事實存在及台灣2300萬人民的民主自由意志，導致兩岸政治僵局無法化解，是兩岸關係的問題本質。

邱太三指出，中共希望加速統一步伐，長期在台海的不當舉措與論述，違反事實、國際法與國際關係和平原則，包括錯誤以扭曲的「一中原則」引用聯合國憲章、刻意曲解聯大第2758號決議，妄稱擁有台灣主權。

不僅如此，邱太三表示，中方不放棄使用武力，且其在台灣周邊的軍演，侵害台灣主權、破壞區域安全、嚴重影響全球航運貿易，現在更否認美方劃設且兩岸遵循半世紀以上的「海峽中線」軍事安全默契，嚴重威脅各方安全與利益。

他強調，台海安全有利東亞區域和平繁榮，總統蔡英文上任6年多來，堅持以務實態度處理兩岸關係，保持理性克制不挑釁、堅定立場不退縮的原則；台灣不升溫軍事對抗、不損害任何國家與人民權益、不使區域情勢陷入動盪，但不接受任何「解決台灣、侵犯主權」的所謂政治方略或制度安排。

邱太三敦促北京，應在對等尊嚴、正視彼此、不設前提、維護民眾福祉及台海和平「共同責任」的考量基礎上，與台灣務實溝通，降低兩岸間的誤解與誤判，避免台海局勢陷入失控危機。

他也向國際喊話，期盼在局勢變動發展下，美方及國際社會加強與台灣雙邊及多邊的交往互動，讓台灣重要戰略定位與世界更加連結。（編輯：黃自強）1110907