藍智庫：建議政府採購新型BA.5疫苗 而非BA.1

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（中央社記者劉冠廷台北8日電）面對疫情，國民黨智庫今天表示，強烈建議政府應採購新型BA.5雙價疫苗，而非以過期流行病毒的BA.1雙價疫苗，以維護民眾權益；並提醒民眾在開學季與接下來的中秋連假期間，仍要做好防疫工作。

國民黨智庫國家政策研究基金會今天舉行「Omicron大舉來襲，政府政策在哪裡」座談會，永續發展組召集人陳宜民表示，目前新冠肺炎國際主要流行的病毒株已從BA.1、BA.2到BA.5，美國有88.7%染疫者是感染BA.5，依據國外專業期刊研究指出，施打疫苗感染BA.1還是會重複感染BA.5。

陳宜民說，應該公開疫苗政策，從一開始的選擇採購標的過程、施打順序到不良反應的救濟流程，都應向民眾說清楚、講明白，因為這不僅會影響民眾接種疫苗意願，也會影響防疫效果。

與會的國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，指揮中心指揮官王必勝說有疫苗就先打，不要等待，這大家都贊同，但是買BA.1雙價疫苗能不能因應目前流行的BA.4、BA.5才是真正的問題。

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曾銘宗指出，已經有很多的專家指出，如果只採購BA.1雙價疫苗很難挺過秋冬的疫情，BA.5的加強針才是真正的次世代疫苗。所以政府因應疫情決策要快，要買就要買真正的疫苗。

中華民國防疫學會理事長王任賢說，二代疫苗與一代疫苗施打策略上也不一樣，一代疫苗是普打，但是二代疫苗是讓高風險族群施打；所以，基本上對於二代疫苗的需求會大大下降，這是買方市場，而不是賣方市場，所以政府不該自我設限說買不到，或是BA.1雙價疫苗比較好等說詞都是不對的。（編輯：蘇志宗）1110908