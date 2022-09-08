出席永續公民頒獎 副總統：化危機為轉機產業更升級

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（中央社記者溫貴香台北8日電）副總統賴清德今天表示，為達到2050年淨零轉型目標，政府已提出台灣淨零碳排路徑圖，將在2030年前投入新台幣9000億元預算，期盼能利用解決氣候危機的問題，把危機化為轉機，讓台灣產業更升級，往永續目標邁進。

賴副總統下午出席「2022天下永續公民獎頒獎典禮」致詞時表示，非常榮幸受邀出席「天下雜誌」所舉辦的「2022天下永續公民獎頒獎典禮」，代表蔡總統感謝「天下雜誌」數十年來，本著共享共榮的精神，在政治、經濟、社會、文化等各個面向做深入報導。

他表示，前瞻台灣未來，提升讀者專業見聞，推動台灣進一步發展，並成立「天下永續公民獎」，協助政府，也攜手企業，共同往淨零轉型目標邁進。

賴副總統說，「天下永續公民獎」得獎人，除了要負起公司治理，還要顧及社會參與、環境永續及企業承諾等4個面向；因此，得到這個獎項是很大的肯定。政府要感謝大家用心和努力，沒有大家幫忙及同心協力，很難達到2050淨零轉型目標。

賴副總統表示，最近從電視及媒體報導可以發現，氣候變遷速度越來越快，程度也越來越嚴厲，災情更是越來越嚴重。歐洲、北美洲及亞洲溫度越來越高，熱浪不止造成水資源缺乏，也因此造成很多人死亡。

賴副總統指出，近期巴基斯坦發生洪災，超過1/3以上國土泡在水裡，逾1000人喪失生命，受傷或需要住處的人更不計其數。在這種狀況之下，一定要齊心努力，一起往淨零轉型目標邁進。

賴副總統表示，看到國際社會已經動起來，從去年2月G7氣候領袖峰會開始，4月美國主辦的全球領袖氣候峰會、6月G7領袖峰會、7月G20環境部長會議等，都將淨零減碳列為主要議題。

此外，歐盟在去年7月提出「碳邊境調整機制」，未來產品要進入歐盟，勢必會面臨碳足跡，需要付出更大代價，也就是說，氣候變遷議題已經轉為氣候危機，本來只是環境保護層次，現在已經變為人類生存發展、社會運作，甚至企業經營等問題。

談及政府因應氣候變遷，賴副總統表示，蔡總統在去年4月22日世界地球日時，公開揭櫫台灣與世界140幾個國家及地區目標一致，要在2050年達到淨零轉型目標。

賴副總統指出，今年3月，行政院提出台灣淨零碳排路徑圖，包含要在科技研發及氣候法制兩大治理基礎上，推動能源、產業、生活、社會等4大轉型策略，並將在2030年前投入9000億元預算，期望帶動台灣產業共同響應。

賴副總統說，不僅政府公布淨零碳排路徑圖，他很高興企業願意站在第一線共同努力，包括台積電、台達電、華碩、和碩、宏碁、光寶、友達及台灣微軟等共同成立「台灣氣候聯盟」，宣示加入RE100，並號召協力廠商，協助台灣共同達到2050淨零轉型目標。

賴副總統表示，希望能夠利用解決氣候危機問題，把危機化為轉機，把阻力化為助力，讓台灣產業能夠更升級，共同努力往永續目標邁進。

隨後，賴副總統頒發「天下永續公民獎」予標竿企業及大型企業組得獎代表，並與現場貴賓合影留念。

包括總統府資政林信義、金管會主委黃天牧、經濟部次長曾文生、天下雜誌董事長吳迎春、共同執行長吳琬瑜、葉雲等出席活動。（編輯：蘇志宗）1110908