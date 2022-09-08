打麻將被汙名？政院：法律未定義為賭博

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（中央社記者劉世怡、賴于榛台北8日電）民眾發起成立「麻將最大黨」，盼翻轉打麻將被定義為賭博罪的汙名。行政院發言人羅秉成今天表示，台灣法律未將打麻將定義為賭博；法務部官員指出，沒有針對一個特定的活動叫賭博，只看個人行為是否符合刑法所規範的賭博罪構成要件而論罪。

「麻將最大黨」發起人郭璽今天刊登報紙廣告邀請民眾入黨，並說全世界只有台灣把打麻將定義為賭博罪，希望成立政黨翻轉汙名。

刑法第266條規定，賭博罪是指在公共場所或公眾得出入場所賭博財物者，可處新台幣5萬元以下罰金；以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類的方法賭博財物者，亦同。不過，前二項以供人暫時娛樂之物為賭者，不在此限。

此外，刑法268條規定，意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博者，處3年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金。

法務部官員今天舉例說，打麻將是否構成賭博罪，應以個案情形判斷，若是家族出外旅遊外宿而暫時娛樂的打麻將，並不構成犯罪；換言之，並沒有針對一個特定的活動叫賭博，只看個人行為是否符合刑法所規範的賭博罪構成要件而論罪。

政院發言人羅秉成今天主持政院記者會時被問到「麻將最大黨」成立申請是否觸法、會不會被核准成立時表示，台灣是個高度保障結社自由的國家，民眾要成立政黨或相關社會團體，都會予以高度尊重，內政部會依程序受理，依法審查。

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他也針對「打麻將是賭博」一事指出，這其中有個重大誤會，就是台灣法律未將打麻將定義為賭博，所謂賭博罪是「射倖性行為」（不確定性行為），即所謂基於偶然的事實來賭博財物，特別是基於營利目的提供場所供人賭博，也會構成賭博罪。

羅秉成指出，只要合法執行相關娛樂活動，都不會構成賭博罪。民國91年左右，台灣就有「中華麻將競技協會」，假設麻將是賭博，相信這個協會不會被接受成立；遺憾的是，這個協會107年涉及7件賭博罪，起因是提供場所供人賭博，被命令解散。（編輯：林興盟）1110908