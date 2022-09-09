雲林張家農地開發案 蘇治芬籲縣府勿輕罰了事

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（中央社記者姜宜菁雲林縣9日電）雲林縣長張麗善胞弟張啟盟濫墾斗六市咬狗段山坡案，民進黨立委蘇治芬接獲陳情，裸露地砂石四溢影響道路安全，籲縣府勿輕罰了事，縣府回應依法維護安全，待法院判決後求償。

張啟盟濫墾斗六市咬狗段山坡面積約2公頃，約有5個足球場大，蘇治芬民國109年1月首度披露，同年8月13日二度現勘，發現水土保持未改善、砂石沖刷嚴重。

農委會水保局函請轄管單位雲林縣政府依水保法開罰新台幣18萬元，雲林地檢署去年依違反水土保持法起訴張啟盟夫妻，全案由雲林地方法院審理中。監察院今年1月啟動調查縣府有無任何違法或圖利。

蘇治芬今天邀農委會水保局監測管理組長高伯宗現勘，原本覆蓋道路上的砂石已經清除，堆置在道路旁，但防汛期間且颱風梅花可能帶來豐沛雨量，仍有可能發生土石流危機。

蘇治芬表示，咬狗段濫墾山坡地事件近3年，卻未見雲林縣長張麗善積極處理違法開發，山坡地砂石裸露，根本不適合種植咖啡樹，很明顯是巧立名目開發，張麗善只行政罰鍰、要求限期改善。

蘇治芬指出，如今期限已到，卻屢屢發生砂石沖刷道路，未見雲林縣府有任何開罰或要求改善，「張縣長從事政治要用高道德標準要求自己與家族，要更潔身自愛做社會榜樣」。

蘇治芬提到，監察院仍在調查此案，同時此案尚在雲林地方法院審理中，正待言詞辯論庭通知，她請求法官重判，也呼籲監察院「該糾正、彈劾，就怎麼做」。

高伯宗說，根據水保法規定，此案是地方主管機關，也就是雲林縣府的權責，已將本案列入追蹤名單，會持續發文要求雲林縣府落實監督管理責任，落實水土保持法規定。

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雲林縣府表示，為確保斗六市咬狗段裸露地安全，縣府採取不定期巡檢及搭配每月無人載具空拍隨時監控整體裸露地土砂變化，監測紀錄顯示區域恐有土砂溢流風險，也會依水土保持法規定代為履行，立即恢復道路通行安全及野溪通洪功能，確保通行安全。

雲林縣府指出，全案仍由國有財產署與鄰近土地地主訴訟中，法院尚未做出肇責歸屬判決，為維護用路人道路通行安全，縣府依水土保持法規定啟動代為履行程序，所需代為履行費用府將向肇責方求償。（編輯：郭諭儒）1110909