ICAO大會將登場 王國材投書關島媒體籲挺台參與

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（中央社記者侯姿瑩新加坡9日專電）國際民航組織（ICAO）3年一度的大會將在加拿大蒙特婁總部登場。交通部長王國材投書關島媒體呼籲ICAO允許台灣參與，達成「無縫天空」目標，讓台灣有機會與他國交流飛航資訊。

ICAO大會將於9月27日至10月7日舉行。駐關島辦事處今天表示，王國材投書關島主流媒體「太平洋島嶼時報」（Pacific Island Times），並運用今年推案主視覺，呼籲各界挺台參與ICAO。

王國材在投書中呼籲ICAO與台灣「重新連結」，以達成「無縫天空」的願景目標。今年大會是疫情以來ICAO最大的活動，主題為「與世界重新連結」（reconnecting the world）；把台灣包括在內，將有助全球達成這項目標。

他強調，沒有任何一個民航管理單位應被排除在外，呼籲ICAO允許台灣民航局參與大會。

王國材指出，「台北飛航情報區」是ICAO底下300多個飛航情報區網絡的一環。今年8月中國政府片面在台海周邊海、空域進行軍事演習，不僅影響國際飛航航路，更危及台北飛航情報區及其他鄰近飛航情報區的飛航安全。

另一方面，王國材表示，科技進步也為航空業發展帶來改變，無人機即是其中一例。無人機更廣泛地使用對飛航安全及機場運作造成潛在風險。

他指出，台灣「民用航空法」遙控無人機增訂專章已生效實施，並同步建置「遙控無人機管理資訊系統」。民航局也已著手規劃下一代航管自動化系統，以確保航管系統滿足台北飛航情報區未來運作需求。

王國材表示，台灣長年致力確保台北飛航情報區維持服務及安全的最高標準，全力遵守ICAO制定的標準及建議措施，也樂於與各國分享相關經驗，盼以專業、有意義方式參與ICAO第41屆大會。

台灣曾於2013年應ICAO理事會主席的邀請，以「特邀貴賓」（guests）身分參加當年的ICAO大會。隨後因中國打壓，2016年、2019年都未能再受邀與會。（編輯：周永捷）1110909