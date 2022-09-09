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陳時中：歡迎二創影片 但惡意毀謗已脫離理性範圍

2022/9/9 20:34（9/9 20:51 更新）
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（中央社記者蕭博文台北9日電）民進黨台北市長參選人陳時中晚間透過臉書表示，歡迎大家二創他的照片和影片，但惡意的毀謗已脫離理性範圍，不為任何人所樂見，競選辦公室已針對網傳的造假影片向警方報案。

陳時中日前推出公廁政見，並發布政策影片，其中陳時中從廁所隔板上方探頭的畫面引發討論，遭指與韓國電影「熔爐」窺視片段相似，陳時中競選團隊當天即進行修正。

陳時中競選辦公室今天下午透過新聞稿表示，網路流傳將陳時中人像與「熔爐」片段進行改造並惡意擴散的影片，涉及扭曲陳時中政策影片原意、盜用改造國外影片片段，總幹事吳思瑤已向刑事局報案。

陳時中晚間於臉書粉絲專頁發表文章，表示日前拍攝免治馬桶政策影片，是希望大家聚焦台北市的公共衛生議題。但影片中的一個橋段引發爭議，團隊立即修正不妥之處，他也向感到冒犯的朋友表達歉意。

陳時中表示，事後許多網友發揮創意，二創相關影像，在網路上廣為流傳，他樂見大家對市政議題的關注，也認同年輕人的創意與活力。

文章寫道：「但真正讓人遺憾的是，在這段期間瀏覽留言時，經常能看到許多針對性的侮辱言語，並指稱我是偷窺狂、色狼......等不堪入目的文字。」

陳時中強調，惡意的毀謗已脫離理性範圍，這不為任何人所樂見，競選辦公室已向警方報案處理。

陳時中指出，他秉持正道，競選過程亦是如此，從小的家庭教育帶給他的是嚴以律己的處事態度，他也始終堅持守法守分，無愧於心。期盼年底選戰回歸正派路線，謹守道德底限與法律規範，也請認同正面選戰的朋友支持他，大家互相勉勵、一起努力。（編輯：張銘坤）1110909

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