荷媒專訪 駐荷代表：挺台可從國際民航組織做起

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北10日電）荷蘭發行量第2大報「大眾日報」9日刊出駐荷代表陳欣新專訪，標題直指「中國不受台灣人民歡迎，如同俄羅斯在烏克蘭」，並呼籲荷蘭支持台灣加入聯合國專門機構國際民航組織（ICAO）。

陳欣新在大眾日報(Het Algemeen Dagblad)全版刊出的專訪中指出，中國如果入侵台灣，將付出他們無法承受的代價，但最重要的是避免戰爭衝突，中方必須停止對台軍事威脅。台灣擁有台積電這張矽盾王牌，如果出口中斷，全球很多行業都會陷入嚴重困境。

她向荷蘭讀者解釋，在中國政府的宣傳誤導下，大多數中國人不清楚台灣人有著自己的身分認同。「如果他們真以為，就像俄羅斯人對烏克蘭的看法一樣，台灣民眾會手持鮮花歡迎他們的到來，那他們應該明瞭這是個謊言。」

她進一步說，對台灣而言最糟糕的事情便是生活方式受到中國影響。「我們是中華文明一部分，但與中國不同，我們絕對擁護民主、人權和其他人道主義價值觀…這並不是專屬於西方的價值。台灣願意為保護這些價值觀而戰。」

對於美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的效應，她告訴大眾日報，這次訪問再次向世界說明了台灣的處境。美國眾議院議長之前也曾到訪台灣，所以這並不特別，但中國正在用一切手段施壓。「你永遠不應該向霸凌者屈服，否則只會受到更多霸凌」。

陳欣新指出，烏克蘭戰爭對台灣具有高度啟發，但最重要的是不要讓情勢走到兵戎相向的地步，事前嚇阻要勝於事後制裁，因此希望荷蘭等民主陣營國家能向北京表達明確立場，襲擊台灣將給中國帶來不可承受的政治和經濟後果。

她強調國際支持對台灣非常重要，「荷蘭可以在ICAO聲明，台灣加入該組織很重要。畢竟，乘客安全在全球範圍內都很重要。」（編輯：馮昭）1110910