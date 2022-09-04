荷蘭海牙使館節飄台灣味 市長范贊能也按讚

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（中央社台北4日電）駐荷蘭代表處今年首度獲邀並以台灣名義參加海牙市使館節（Embassy Festival）活動，現場有經典台灣小吃及台灣民謠等藝術表演，讓荷蘭人與各國外交人員度過一個台灣味週末。

駐荷蘭代表陳欣新表示，海牙是各國駐荷蘭大使館所在地，使館節是海牙年度文化盛事之一，今年台灣首度獲邀參與，意義非凡。曾多次訪台的海牙市長范贊能（Jan van Zanen）也到場致意。

代表處安排美食餐車販賣刈包、鹽酥雞及珍珠奶茶等台灣小吃，吸引大批排隊人潮，台灣旅荷室內樂團ChamberXChamber受邀於3日演奏「淡水暮色」及「丟丟銅仔」等傳統民謠，為當天藝文表演活動熱鬧開場。

代表處也邀請許多台灣旅荷藝文工作者在攤位展示作品，包括現場教人以毛筆書寫中文姓名等，希望不僅帶給荷蘭人一場美食及音樂饗宴，也能讓他們對台灣的多元文化及創造力留下深刻印象。

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海牙使館節自2012年開始，透過各國駐荷大使館擺設攤位及文化展演等方式，向荷蘭民眾宣傳各國民族文化與風情，每年都吸引超過萬名遊客共襄盛舉。

今年是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全球大流行兩年多後首度恢復實體活動並擴大辦理，現場湧入大批人潮、熱鬧非凡，除台灣外，菲律賓、越南、泰國、馬來西亞、立陶宛、烏克蘭及我國友邦瓜地馬拉、海地等大約50國大使館設攤參與，宛如一場萬國嘉年華會。（編輯：郭中翰）1110904