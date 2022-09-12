雲林張家農地開發案 監院糾正縣府、督促落實監管

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（中央社記者陳俊華台北12日電）監委林盛豐等人今天說，雲林張家濫墾山坡地案，雲林縣政府未落實施工檢查，核有違失，監院通過糾正；後續將督促雲林縣府落實監督管理責任，確保山坡地安全，維護民眾生命財產權益。

雲林縣長張麗善胞弟張啟盟濫墾斗六市咬狗段山坡案，面積約2公頃，約有5個足球場大，民進黨立委蘇治芬在民國109年1月首度披露，同年8月13日二度現勘，發現水土保持未改善、砂石沖刷嚴重。

監察委員林盛豐、賴鼎銘、林郁容透過新聞稿表示，監察院財政及經濟委員會8月3日通過糾正雲林縣政府；後續監察院將持續督促雲林縣政府落實監督管理責任，以確保山坡地安全，並維民眾生命財產權益。近日報載監察院未有積極作為，實屬誤解。

糾正案文指出，張啟盟及其配偶擬具農業經營計畫書及簡易水土保持申報書，向雲林縣政府申請實施農業經營所需整坡作業，但110年1月遭檢舉疑似超挖濫墾。雲林縣府雖已裁罰2次，合計新台幣18萬元，並限期改善，但110年6月、110年8月兩次颱風，仍水土流失。

經調查發現，雲林縣府忽視該土地地勢陡峻，未詳查地形、坡度，就同意以簡易水土保持申報書代替水土保持計畫，又未考量排水防災等措施，未要求設置水土保持設施，也未針對裸露坡面敷蓋植生。衍生後續豪雨沖刷導致水土流失，招致外界有規避水土保持計畫審查的批評，雲林縣府應檢討。

糾正案文指出，雲林縣府接獲檢舉，經會勘認定張啟盟未依核定計畫內容施作，而在109年1月31日裁罰，並限期改善；但違規改善期間，張啟盟持續違規開挖整地、改變地形，雲林縣府一無所悉，監督不力，也應檢討。

糾正案文也說，雲林縣政府雖然在109年1月17日及109年12月31日，先後2次現地會勘，認定違規面積為600平方公尺與6150平方公尺，分別裁罰6萬元及12萬元。但觀察109年2月5日空拍圖，在該土地東側、南側部分範圍都有明顯整地跡象，雲林縣府對違規事實的認定，未切合實際，殊值檢討。

監委指出，雲林縣府對山坡地違規稽查，應結合衛星影像變異點查報、無人載具航拍等科技作為，提升科技執法運用比例，建立多元巡查監測機制，以利即時制止山坡地不當使用情形，避免違規行為破壞山林環境。

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監委說，水土保持義務人藉切割或縮減面積方式，以規避水土保持計畫審查，或假借中耕除草或機械除草之名，遂行開挖整地等違規行為，凸顯現行法令規定不周，監督管理不力等窘境。農委會應妥謀因應對策，強化水土保持管理，確保國土安全。

監委表示，雲林張家濫墾山坡地案是否涉及土方採取與外運等情形，經雲林縣政府等相關機關調查結果，並未發現有土石外運車輛車行，或可疑人士竊採砂石等相關跡象。（編輯：翟思嘉）1110912