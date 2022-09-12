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柯文哲指黑熊勇士為義和團 基進：貶低民間努力

2022/9/12 13:20
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（中央社記者王揚宇台北12日電）聯電前董事長曹興誠10日發文說，台北市長柯文哲貶抑「黑熊勇士」為「義和團」。台灣基進今天表示，柯文哲沒有核心價值，還貶低民間推廣民防教育的努力，為中國對台侵略的威脅和野心抹粉施脂。

台灣安保協會副秘書長、黑熊學院共同創辦人暨執行長何澄輝則指出，對於被指控為義和團，他深覺痛心；面對強權、面對威脅，從來都應該是準備，而不是屈膝，因為屈膝之後將喪失所有的一切。

曹興誠10日透過媒體群組發文說，黑熊學院（KUMA Academy）是由本土有識學者沈伯洋、何澄輝等人創立，目的是訓練協助區域防衛的民間勇士（稱為黑熊勇士），可以和國軍戰士配合，組成沒有漏洞的全民防衛。然而，柯文哲貶抑「黑熊勇士」為「義和團」，實在莫明其妙。

對此，台灣基進秘書長王興煥、高雄市議員參選人張博洋、嘉義市議員參選人翁渙瑤今天召開記者會，指柯文哲和台灣民眾黨才是現代白蓮教，並喊出「保台必抗中，藍白別舔共」等口號。

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何澄輝說，台灣國軍將士承擔著中共武力威嚇，夙夜匪懈對抗著中國的威脅，如果民間充斥投降甚至是背叛的風氣，這對前線軍人及他們犧牲時間所忽略照顧的家眷情何以堪。

何澄輝指出，防衛的事業從來不是某群體或少數人的責任，黑熊學院作為眾多關心台灣防衛議題的其中一個組織，出面倡議的目標是讓國人直面戰爭威脅時，都能知道如何應對，而使台灣能持續永續發展。（編輯：楊凱翔）1110912

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