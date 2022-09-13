駐波士頓辦事處長投書美媒 強調台灣防衛決心

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（中央社記者尹俊傑紐約12日專電）駐波士頓辦事處長孫儉元投書美媒表示，台灣增加國防支出，但不會與中國進行軍備競賽。面對中國軍事威脅，台灣將持續強化不對稱戰力，和美國等夥伴合作確保區域和平穩定。

美國新英格蘭地區最大報「波士頓環球報」（Boston Globe）4日社論支持華府維持「戰略模糊」之餘，確保台灣擁有抵禦中國入侵所需武器。社論建議台灣大幅增加國防支出，因為台灣國防預算占國內生產毛額（GDP）比例已從過去30年的5%降至2%以下。

社論提到，台灣缺乏與中國較勁軍費的資源，也沒有必要這麼做，應將相關費用投入發展可信的不對稱「豪豬」防衛，降低中國對台動武的意願。

孫儉元撰文「台灣以不對稱及基本戰力嚇阻中國」（Taiwan's asymmetric and fundamental capabilities to deter China）回應這篇社論，10日刊於「波士頓環球報」紙本與網站。

孫儉元表示，自2017年起，台灣每年增加國防支出；2023年國防預算相當於194.1億美元，年增13.9%，為6年來最大成長，占GDP約2.4%。

中國政府3月公布，今年編列軍費人民幣1兆4504.5億元（約2095億美元），年增7.1%，為2019年增加7.5%以來最大增幅。

文章寫道，如同「波士頓環球報」社論所述，台灣無法也不會與中國進行軍備競賽。

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孫儉元說，台灣採行「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略，以結合不對稱及基本戰力，嚇阻中國對台發動戰爭為目標。台灣會持續將精準彈藥、海上輕快兵力、先進水雷及多功能無人系統等整合入多領域打擊能力，以強化不對稱戰力。

文末寫道，台灣感謝歷任美國政府忠實履行依台灣關係法及六項保證的對台安全承諾。面對中國加強軍事施壓，台灣將繼續與美國及其他理念相近夥伴密切合作，增強自我防衛能力，確保印太地區長久和平穩定。（編輯：郭中翰）1110913