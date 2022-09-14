遭指領導經驗不足 蔣萬安反批陳時中：被操控的傀儡

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（中央社記者劉世怡台北14日電）民進黨台北巿長參選人陳時中指對手蔣萬安領導經驗不足。蔣萬安今天說，陳時中個人判斷力才是有很大問題，像免治馬桶影片、滷肉飯涉盜圖及近2年防疫，他就是被操控的傀儡。

國民黨台北巿長參選人蔣萬安今天從早到晚都在士林區走行程，包含巿場拜票、參拜宮廟，以及到夜巿商圈品嚐小吃等，並在巿場拜票前，接受媒體聯訪時，做上述表示。蔣萬安在巿場拜票時，有支持者送上菜頭，象徵好彩頭。

媒體問，陳時中批評蔣萬安資歷不夠深，只有立法院衛環委員會的資歷不夠、領導經驗只有自己的立委辦公室，應再多歷練再來選市長。

蔣萬安回應，陳時中領導能力及個人判斷力才是有非常大的問題，陳時中推免治馬桶政見影片以及滷肉飯涉盜圖，以及近2年防疫（任指揮官），他就是被操控的傀儡，不管採購物資、阻擋疫苗以及護航高端等，「今天還要來介入台北巿嗎？」

媒體追問，陳時中的團隊最近接連出包，用人狀況是否讓台北巿民安心？

蔣萬安說，陳時中過去2年當防疫團隊指揮官，是被操控的傀儡，背後有一黑手在操控，陳時中完全沒有主見、立場，而現在選舉過程，更看到陳時中沒辦法統合團隊，不管是滷肉飯涉盜圖或是免治馬桶影片，他個人判斷能力都有問題，巿民應無法放心把台北巿政交給這樣的人。（編輯：李亨山）1110914