更多編輯台推薦新聞：
繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人
娛樂

繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節
科技

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功
產經

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
2022九合一選舉
新聞專題
2022九合一選舉2/300
首頁 / 政治

遭指領導經驗不足 蔣萬安反批陳時中：被操控的傀儡

2022/9/14 11:31（9/14 11:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨台北巿長參選人蔣萬安（前中）14日上午前往台北市士林市場掃街拜票，活動前接受媒體聯訪回應時事。中央社記者趙世勳攝 111年9月14日
國民黨台北巿長參選人蔣萬安（前中）14日上午前往台北市士林市場掃街拜票，活動前接受媒體聯訪回應時事。中央社記者趙世勳攝 111年9月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北14日電）民進黨台北巿長參選人陳時中指對手蔣萬安領導經驗不足。蔣萬安今天說，陳時中個人判斷力才是有很大問題，像免治馬桶影片、滷肉飯涉盜圖及近2年防疫，他就是被操控的傀儡。

國民黨台北巿長參選人蔣萬安今天從早到晚都在士林區走行程，包含巿場拜票、參拜宮廟，以及到夜巿商圈品嚐小吃等，並在巿場拜票前，接受媒體聯訪時，做上述表示。蔣萬安在巿場拜票時，有支持者送上菜頭，象徵好彩頭。

媒體問，陳時中批評蔣萬安資歷不夠深，只有立法院衛環委員會的資歷不夠、領導經驗只有自己的立委辦公室，應再多歷練再來選市長。

蔣萬安回應，陳時中領導能力及個人判斷力才是有非常大的問題，陳時中推免治馬桶政見影片以及滷肉飯涉盜圖，以及近2年防疫（任指揮官），他就是被操控的傀儡，不管採購物資、阻擋疫苗以及護航高端等，「今天還要來介入台北巿嗎？」

媒體追問，陳時中的團隊最近接連出包，用人狀況是否讓台北巿民安心？

蔣萬安說，陳時中過去2年當防疫團隊指揮官，是被操控的傀儡，背後有一黑手在操控，陳時中完全沒有主見、立場，而現在選舉過程，更看到陳時中沒辦法統合團隊，不管是滷肉飯涉盜圖或是免治馬桶影片，他個人判斷能力都有問題，巿民應無法放心把台北巿政交給這樣的人。（編輯：李亨山）1110914

陳時中
被問抗中保台 黃珊珊：要團結保台、別製造對立 陳時中：市長要抗中保台 以態度堅定人民意識
蔣萬安
若當選市長優先做3件事 蔣萬安：首要走訪清潔隊 蔣萬安：成立雙北運輸委員會 與侯友宜溝通順暢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
花蓮重慶市場拜票 Kolas：感到民心思變