台灣歐銀科索沃青年計畫 駐匈代表劉世忠受邀啟動

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（中央社記者陳韻聿倫敦15日專電）駐匈牙利代表劉世忠今天代表台灣參加歐洲復興開發銀行「私部門青年參與倡議」計畫科索沃啟動儀式，對台灣能協助科索沃青年進入職場表示期待。

劉世忠致詞表示，台灣與歐銀有長久的合作關係，台灣是歐銀重要合作夥伴，並透過夥伴關係資助這項在科索沃的計畫。此計畫媒合當地主要大學及私人企業，提供實習機會，協助科索沃青年自校園走入職場。

駐匈牙利代表處指出，歐銀駐科索沃辦公室主任泰勒（Neil Taylor）感謝台灣的商業基金投注資源。台灣提供總計50萬歐元，在波士尼亞-赫塞哥維納、蒙特內哥羅、北馬其頓及科索沃等4國推展相關計畫；根據調查，科索沃青年失業率高達49%，促進青年就業是急迫議題。

劉世忠致詞強調「台灣能幫忙且正在幫忙」，並說明台灣產業發達，更是愛好和平、值得信賴的國際社會成員。台灣不僅是捐贈方，更是科索沃國家發展的同行夥伴，期待協助科索沃青年發揮潛能。

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劉世忠指出，台灣以往曾透過國際合作發展基金會，與歐銀共同成立綠能基金，在科索沃推廣潔淨能源，也曾資助婦女就業計畫。台灣的貢獻涵蓋經濟、社會等多個面向。

駐匈牙利代表處表示，科索沃自2012年成為歐銀成員以來，總計接受歐銀資助6億歐元，主要目標為促進私部門發展及提升企業競爭力。歐銀也定期評估社會經濟地位劣勢族群面臨的挑戰，並推出相應的賦能計畫。（編輯：黃自強）1110915