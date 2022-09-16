不投降承諾書 蔣萬安：台灣人都會抵抗簽了幹嘛

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國民黨台北市長參選人蔣萬安16日表示，對於最近有參選人被要求簽「不投降承諾書」，他覺得台灣人遇到侵略或國家被辱本就不會投降、一定奮勇抵抗，「那你要簽這個幹麼」。圖為蔣萬安上午主持「讓世界的行事曆有台北」城市創新政策發布會。中央社記者王騰毅攝 111年9月16日

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（中央社記者陳怡璇台北16日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，對於最近有參選人被要求簽「不投降承諾書」，他覺得台灣人遇到侵略或國家被辱本就不會投降、一定奮勇抵抗，「那你要簽這個幹嘛」。

蔣萬安今天接受網路直播節目「誰來早餐」主持人朱凱翔專訪，先是被問到美參院外委會修正通過台灣政策法案。

蔣萬安表示，現在法案剛過，是提供框架與方向，關鍵要看行政部門怎麼執行，後續還要再觀察。不過他認為現在這個時間點不會有太大影響，現在通過的版本比原版還要再後退一些，表示美國有參考周邊國家如日韓、中國大陸等的意見，台灣的想法肯定也包含在內。

蔣萬安指出，最重要就是確保區域和平穩定，為最高指導原則，之後再看貿易、安全、科技、教育等實質進展，民眾才有實際受惠感覺。

此外，朱凱翔問怎麼看待「不投降承諾書」，蔣萬安表示，台灣人碰到侵略或是國家被污辱，沒有人會投降、每個人都奮勇抵抗，「那你要簽這個幹嘛」「我是覺得很白癡啦」。（編輯：方沛清）1110916