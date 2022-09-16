蔣萬安任立院疫苗調閱小組召集人 陳時中批失職

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（中央社記者蕭博文台北16日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天說，蔣萬安是立院疫苗調閱小組召集人，對文件呈現內容都可做出指示，行政部門一定尊重辦理，一年後反而說不知道沒辦法，要這種立委幹什麼。

陳時中上午前往健身俱樂部觀摩綜合格鬥，並向教練請益防身術，會前接受媒體聯訪時，針對蔣萬安昨天表示聯絡立院同事，將在下週一告發陳時中涉嫌瀆職，做出上述回應。

陳時中表示，提告是蔣萬安的權益，沒有什麼意見，但必須強調當立委尤其是召委，在立院殿堂自己做的決議，行政單位遵照辦理之後，過了一年都忘記了，真的是不應該。

媒體還問到，無黨籍台北市長參選人黃珊珊指如果是中國大陸擋疫苗，總統蔡英文出面也不會有用；陳時中回應說，德國外交部長曾說中國大陸企圖用疫苗外交影響自身國際地位，證明中國有介入這樣的事情，不明白為什麼這些人還要持續做中共的傳聲筒。

針對勞工政策遭黃珊珊批評為撒幣政策、見樹不見林，陳時中回應表示，勞工政策是配合中央政策的補強措施，包括增加高齡就業機會、增加勞工董事與尋職交通補貼，只用形容詞批評，而不看政策內容，不可取。

媒體最後問到，外傳綠營將以住豪宅、緋聞等議題打蔣萬安，陳時中表示，競選總部沒有這樣的風聲，但對蔣萬安最多的批評還是歷練不足、經驗不足、訓練不足。（編輯：方沛清）1110916