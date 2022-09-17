鄭運鵬：張善政面對爭議行為閃躲 應公開說明

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（中央社記者葉臻桃園17日電）民主進步黨桃園市長參選人鄭運鵬今天表示，中國國民黨桃園市長參選人張善政面對行政院農業委員會研究案爭議，嘴巴坦承以對，行為卻是閃閃躲躲，應一次公開說明清楚。

鄭運鵬上午出席活動行程，媒體聯訪時詢問，對於張善政的行政院農業委員會研究案爭議農委會已在昨天召開記者會公布內容的看法。

鄭運鵬表示，農委會的審查與比對非常客觀，並沒有因為選舉而變更審查程序，也沒有因為選舉就一次論斷，張善政與團隊涉嫌抄襲的狀況，從農委會的比對裡面來說是非常清楚、明顯，抄襲了誰騙不了人，也沒有辦法扣帽子。

鄭運鵬指出，農委會既然已經初步比對，有6篇重複度高，希望張善政一次公開說明清楚，說明做為主持人，新台幣5736萬元的研究案裡面，是怎麼主持？剽竊了哪一些人的智慧財產？

鄭運鵬說，張善政選擇躲起來，嘴巴坦承以對，行為卻是閃閃躲躲，相信市民看在眼裡，不會認為這樣適合擔任未來桃園的市長；張善政把保密條款當保命條款，罔顧媒體及市民知的權利。

媒體詢問，今天民調出來，好像有領先的趨勢。對此，鄭運鵬表示，在各種民調趨勢上，他們都是拉近甚至超前，將繼續維持現在的高密度行程及政策發布。（編輯：戴光育）1110917