蔣萬安再批陳時中防疫 不誠實不到位不充足

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（中央社記者陳怡璇台北17日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天再批民進黨對手陳時中的防疫表現，「三不」， 疫苗採購不誠實、防疫政策不到位、防疫物資不充足，他的經驗就是一直把事情搞砸。

民進黨台北市長參選人陳時中昨天表示，對蔣萬安最多的批評還是歷練不足、經驗不足、訓練不足。

蔣萬安今天出席北投區後援會授證大會，接受媒體聯訪時被問及此事反批，陳時中也有「三不」，疫苗採購不誠實、防疫政策不到位，防疫物資不充足，批陳時中的經驗就是一直把事情搞砸。

媒體追問近來成為話題的「不投降承諾書」，蔣萬安重申，台灣人不會有人在被侵略時投降，這是明確的事實，操作這種意識型態非常無聊。

蔣辦也表示，民進黨又在使用「抗中保台」招數騙選票，「不投降承諾書」其實不過是民進黨和陳時中的一塊遮羞布，以陳時中過去的防疫作為來看，陳時中第一個落跑，非常有可能。

此外，在後援會活動中，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹口誤，將後援會裡叫「陳思宗」成員叫成陳時中，現場笑聲連連，成為意外趣味插曲。

而蔣萬安、陳時中與無黨籍台北市長參選人黃珊珊，今天皆出席台北市新竹縣同鄉會第13屆第1次會員大會餐敘，不過因行程時間僅稍有重疊，沒有太多互動。（編輯：張銘坤）1110917

國民黨台北市長參選人蔣萬安（前左）17日上午出席北投區後援會授證大會，與支持者握手致意。中央社記者徐肇昌攝 111年9月17日

國民黨台北市長參選人蔣萬安（後左2）17日上午出席北投區後援會授證大會，眾人高舉雙手高喊「凍蒜」，為蔣萬安加油打氣。中央社記者徐肇昌攝 111年9月17日

國民黨台北市長參選人蔣萬安（前中）17日出席台北市新竹縣同鄉會第13屆第1次會員大會暨餐敘，向現場民眾拱手致意。中央社記者趙世勳攝 111年9月17日

國民黨台北市長參選人蔣萬安（前右3）17日出席台北市新竹縣同鄉會第13屆第1次會員大會暨餐敘，致詞全力爭取民眾支持。中央社記者趙世勳攝 111年9月17日

國民黨台北市長參選人蔣萬安（中，淺藍色上衣者）17日出席台北市新竹縣同鄉會第13屆第1次會員大會暨餐敘，逐一到餐桌前向現場與會者致意。中央社記者趙世勳攝 111年9月17日

台北市新竹縣同鄉會第13屆第一次會員大會暨餐敘活動17日舉行，民進黨台北市長參選人陳時中及無黨籍台北市長參選人黃珊珊（前右2）皆出席，兩人並未同框互動，陳時中致詞時，黃珊珊則在台下與民眾交流。中央社記者趙世勳攝 111年9月17日