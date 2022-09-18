蔣萬安將告發瀆職 陳時中：立委當到這樣很奇怪

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（中央社記者陳昱婷台北18日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安將針對疫苗採購過程告發民進黨台北市長參選人陳時中瀆職，陳時中今天說，立委當成這樣很奇怪，正確做法應是再提案查閱，「不然要立法院幹什麼」。

曾任衛福部長的陳時中上午舉行「士林北投前瞻路網十年計劃」公布記者會並接受媒體聯訪，對於將被蔣萬安告發瀆職表示，瀆職有一定法律構成要件，蔣萬安是律師可以自己評估。

不過，陳時中指出，這樣講也許有點言重，但蔣萬安把立委當到這個樣子很奇怪，疫苗採購文件揭露內容是蔣萬安去年自己決議的，衛福部照著這個決議提供後，立法院也同意了，蔣萬安若不滿意可以再提案，現在卻突然說要告他瀆職，真不知道行政官員該怎麼做。

陳時中說，蔣萬安還沒辭去立委職位，比較正確的做法是在立法院再提案調閱，看蔣萬安認為什麼應該提供、什麼應該塗黑，「不然要立法院幹什麼，不然他現在還在當立法委員幹什麼」。

此外，媒體詢問，前副總統呂秀蓮日前在節目上透露曾有管道採購3000萬劑輝瑞BNT疫苗卻被阻擋，是否真有此事。

陳時中回應，當時對衛福部而言，非常重要的是要有原廠授權書，希望來幫忙人的不要受騙，因為沒有授權書代表沒有貨源，且國家必須要給予免責承諾，這是相對的。

陳時中指出，國際掮客詐騙案件很多，韓國就曾有被蒙騙過的新聞，當時每一家疫苗原廠都說得很清楚，例如輝瑞就曾告知，任何非輝瑞直屬的人來洽談就有可能是詐騙，若有此情況請立刻回報。（編輯：方沛清）1110918