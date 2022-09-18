林佳龍：貨客從雙港出入 新北產業大發展

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民進黨新北市長參選人林佳龍（前左4）18日到板橋參加新北市客家後援會成立大會，會場都擠入許多支持民眾，展現林佳龍的人氣及團結氣勢。中央社記者王鴻國攝 111年9月18日

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（中央社記者王鴻國新北18日電）民進黨新北市長參選人林佳龍提出「貨出去人進來新北發大財」的說法引發討論，他今天表示，早就提出海空雙港客貨聯運政策，力推「貨從雙港出、客從雙港入、新北產業大發展」。

林佳龍今天出席中和區競選總部成立，隨後又到板橋參加新北市客家後援會成立大會，會場都擠入許多支持民眾，展現林佳龍的人氣及團結氣勢。

林佳龍接受媒體聯訪時，媒體詢及「貨出去、人進來、新北發大財」，如同前高雄市長韓國瑜競選口號的問題，他表示，昨天在淡水競選活動，面對前面台北港、桃園機場及航空城，提出未來海空雙港計畫，也是貨從雙港出、客從雙港入，新北的產業經濟就有新的發展，這是有政策內涵，並不是一句口號。

林佳龍表示，新北面向國際，就要善用海空雙港，從客運貨運來整合人流物流，這不是一句口號，過去在高雄講的是空的，他講的是已經在做的交通產業政策，就是「貨從雙港出、客從雙港入、新北產業大發展」。

林佳龍指出，新北有最大土地 人口，可以支持未來傳產轉型高科技產業，能夠邁向國際，讓國際觀光旅客進到台灣，有具體內容，用這樣方式是在淡水提到，「我們作法跟過去高雄只說未做，不一樣」。

林佳龍表示，「我們做實事、不是講空話，沒有形成熱潮，我們自己也要去檢討」，現在要多跟社會宣傳海空雙港及人流物流能帶動城市經濟發展。他也必需要敬佩韓國瑜用的口號簡單有力，講一樣的事情「貨出去、人進來、發大財」，大家很容易聽得懂，但只說未做，他是已經在做且有政策內容，形成話題也有助大家討論。

他表示，新北客家鄉親有63萬多人，年度預算卻只有新台幣1億多元，桃園市有85萬人，預算達8億元，他若當選市長，預算加倍，推動客家文化及相關事務，（編輯：方沛清）1110918