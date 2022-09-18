蔣萬安將告發瀆職 陳時中批不合格參選人

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（中央社記者陳昱婷台北18日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安將告發民進黨台北市長參選人陳時中瀆職，陳時中說，蔣萬安是不合格的參選人，當立委沒處理好的事情反而要用司法手段處理，卻又對司法不信任。

媒體報導，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹昨天在蔣萬安北投區後援會授證大會上致詞，稱讚蔣萬安勤走基層，是百年來最優秀的市長參選人。

陳時中今天上午公布士林北投前瞻路網十年計畫後接受媒體聯訪表示，台灣民主選舉制度其實還沒有100年，這種話不知道是失言還是過度形容，不過若以民主化後來看，國民黨最佳參選人應該是馬英九。

陳時中下午出席競選市長旅北同鄉後援會成立大會前被媒體堵訪問及此事，他強調，這是就國民黨裡面的人選比較出來的，馬英九行政歷練較豐富，後來選總統也選上了。

陳時中認為，蔣萬安目前是不合格的參選人，「我是真的認為不合格」。他說，蔣萬安當立委沒處理好的事情，反而要用司法手段處理，這也沒關係，但蔣萬安對司法又不信任，「那你在做什麼」。

陳時中質疑，蔣萬安做不好立委職權反而要用告的，對國家體制完全不信任，還要選什麼官員。蔣萬安明天將針對疫苗採購過程告發曾任衛福部長的陳時中瀆職。

此外，陳時中受訪時恰巧遇上台東發生一起規模6.8的地震，台北市最大震度3級，陳時中說，真的很大，他在車子裡也震得很厲害，並關心媒體有沒有嚇一跳。（編輯：方沛清）1110918