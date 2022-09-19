友邦聖克里斯多福慶獨立紀念日 在台推美食炸海螺餅

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（中央社記者黃雅詩台北19日電）友邦聖克里斯多福及尼維斯駐台使館今天慶祝獨立紀念日，甫抵台隔離中的新大使法蘭西斯透過同事代唸講稿致意，推崇台灣是克國重要民主盟友，台灣正持續在全球建立強大影響力。

駐台長達14年的聖克里斯多福及尼維斯前任大使哈菁絲（Jasmine Elise Huggins）昨晚離台，將接任新大使的參事法蘭西斯（Donya Francis）已抵達台灣，待完成檢疫隔離程序後，將向台灣政府呈遞到任國書。

克國駐台使館今天在ABV加勒比海餐酒館慶祝建國39年獨立紀念日，並宣布與餐館合作推出「克國月」特色料理，盼藉此向台灣民眾介紹9道克國國民菜與傳統家鄉味，其中包括燉羊肉湯、玉米舒芙蕾、克國酥炸海螺餅等美食。

為了讓台灣廚師能複製克國料理精髓，克國駐台大使館不僅提供食譜，哈菁絲更親自下廚拍攝多支教學影片，讓廚師可以不斷調整菜色味道，希望透過道地料理，深化台灣與克國之間的友誼。

聖克里斯多福及尼維斯駐台大使館在儀式致詞指出，對許多人來說，台灣是一個小的島國，但對面積僅261平方公里的克國來說，台灣已經很大，且台灣持續在全球建立強大影響力，克國也很盼望能做到這一點。

克國駐台使館表示，此次料理都使用克國當地所具有的食材，遵循傳統食譜製作，希望藉由美食走進台灣廚房，與台灣人分享克國文化；每道菜餚都蘊含著歷史，展現出克國文化受到英、法、愛爾蘭、非洲、加勒比海的影響，充滿融合又繽紛的豐富感。

克國駐台使館指出，克國料理與台灣頗有相似之處，例如台灣人在端午節會吃粽子，克國人在復活節則會吃一種「風味南瓜粽」，是將新鮮磨碎的南瓜、紅薯、椰子絲，包裹在香蕉葉中下水煮熟。

此外，克國人和台灣人一樣很愛吃米飯，「克國經典什錦飯」是用鹽漬鱈魚、雞腿肉、紅腰豆與蔬菜燉煮，再搭配具有豐富膠質的豬尾，與台灣香味濃郁的豬腳飯頗有異曲同工之妙。

聖克里斯多福及尼維斯於17世紀時成為加勒比海地區第一個英國殖民地，1983年9月19日脫離英國獨立。（編輯：林克倫）1110919