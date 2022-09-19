北市府稱路網計畫不可行 陳時中競辦指淪為側翼

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（中央社記者陳昱婷台北19日電）民進黨台北市長參選人陳時中昨天提出士林、北投10年路網計畫，遭台北市交通局稱不可行，陳時中競辦回擊，市府不思檢討反而指責陳時中，已淪無黨籍台北市長參選人黃珊珊側翼。

陳時中昨天公布士林、北投10年路網計畫，包含洲美快速道路南延至國道1號、北端高架跨越承德路，及百齡橋抬高改建，還有通河東街、通河西街拓寬到4線道。

台北市交通局昨天晚間發布新聞稿指出，洲美快速道路延伸已於106年做過評估，結果為不可行；百齡橋改建施工時無替代道路，應再詳細評估；拓寬通河東西街工程規模較大，施工方式、順序及時程須再評估，還要確認土地取得方式並配合百齡橋提高才有可行性。

陳時中競選總幹事吳思瑤今天透過新聞稿表示，借鏡內湖交通沉痾，可預見北投士林科技園區及社子島開發將引入大量就業及移居人口，對交通勢必造成衝擊，必須超前部署提出配套。

吳思瑤指出，市府針對陳時中所提方案批評，卻從未見現任市長柯文哲提出可行規劃，擁有權力者不思檢討自身不作為，反而大動作指責陳時中，是本末倒置，足見整個市府已淪為無黨籍參選人、前台北市副市長黃珊珊的側翼，把士林、北投發展當作選舉攻防，而不是對市民負責，令人遺憾。

陳時中競選辦公室政策小組召集人管碧玲則替交通局感到同情，認為交通局所認為不可行的內容，除了替代道路的議題值得討論外，其他都可掛保證是可行方案。

管碧玲說，替代道路與交通維護的問題是所有交通建設都會付出的代價，因應方式就是分階段、分段落施工，該做的還是必須做，尤其百齡橋有通洪能力不足的問題，市府過去不改建，現在陳時中規劃要推動，市府難道還要反對。

此外，管碧玲表示，陳時中昨天提出士林、北投路網計畫後，外界稱「拓寬通河街要拆民宅」完全是莫須有的指控及抹黑，台北市河岸絕大部分已把土堤改為防洪牆，陳時中的計畫也是改建防洪牆來拓寬道路，一間民宅都不會拆。

管碧玲強調，陳時中團隊虛心希望能聽到專業對話及好的意見，但拒絕外界「拆民房」的抹黑及市府這種全盤否定的言論。（編輯：李錫璋）1110919