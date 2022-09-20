研究計畫爭議 鄭運鵬籲朱立倫、張善政一起說明

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（中央社記者葉臻桃園20日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天指出，建議國民黨主席朱立倫可以與國民黨桃園市長參選人張善政一起召開記者會，說明研究計畫案事件，不要用政治語言及訴訟手段來迴避。

鄭運鵬下午在桃園市長鄭文燦陪同下，出席心輔犬計畫成果發表會。媒體聯訪詢問，對於張善政今天上午表示明天會開記者會說明研究計畫案爭議的看法。

對此，鄭運鵬指出，記者會早就該做了，希望張善政公開說明到底有哪一些複製貼上，哪一些是抄襲等，也建議幫張善政背書的朱立倫，也可以一起召開記者會，不要用政治語言及訴訟手段來迴避說明的義務。

媒體詢問，有民調顯示，鄭運鵬雖領先張善政4.5個百分點，但鄭文燦的支持度似乎沒有完全轉移到鄭運鵬身上。

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鄭運鵬回答，民調的共同趨勢就是他們不但拉近、甚至超前，也代表過去1個多月以來，他們的努力有獲得市民認同；參選的基本盤就是中央與鄭文燦的滿意度，鄭文燦的滿意度非常高，維持在高檔，也是他勝選最大的動力、助力及基礎。

他指出，滿意度的數字與投票會有落差，鄭文燦連任市長的時候滿意度8成多，但得票率也不可能8成多；市民相信鄭文燦8年帶來的改變，由他來承接好成績最恰當、市民的信任感也最強，相信大部分市民會做價值上判斷，而不是政黨上的判斷。（編輯：戴光育）1110920