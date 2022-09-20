蔣萬安頻攻疫苗採購過程 陳時中：講話像起乩

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（中央社記者陳昱婷台北20日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安猛攻COVID-19疫苗採購過程，民進黨台北市長參選人陳時中今天形容，蔣萬安未經理性判斷就採用他人策略、有錯誤認知，講話「像起乩一樣」。

前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中接受寶島聯播網「寶島全世界」節目主持人鄭弘儀專訪，被問及每天花多久時間補習市政時說，大概有5分之1的時間花在這上面，每天平均2小時，不過他的團隊為了準備、整理需要花更多時間。

鄭弘儀詢問，與台北市長柯文哲有何不同。陳時中說，有很多不同，例如領導風格就不一樣，像他認為團隊合作才會成功，尊重則是合作的前提，台北市有8萬多名優秀的公務人員，若能發揮，力量就很不得了。

陳時中指出，柯文哲有其厲害之處，但自認自己最棒，出錯時卻把底下跟隨的人罵到臭頭，導致許多局處首長選擇離開。

鄭弘儀再問，自評哪裡比蔣萬安優秀。陳時中回應，蔣萬安不僅訓練、歷練不足，這段時間看起來還有點耳根軟，沒有經過自己理性判斷就採用了別人的選舉策略，「他以前講話文質彬彬，現在好像起乩一樣」。

陳時中舉例，像是疫苗採購相關文件依法須列為密件並保存30年，一般人不懂這個意義就算了，蔣萬安是法律人又是立法委員，卻把兩者混為一談，說是要「封存30年」還不斷要求揭露價格，有這種錯誤認知，將來若當市長就慘了。

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陳時中指出，這些文件可能涉及疫苗單價，若外洩會對國家造成很大的損害，因此必須列為密件，且不只疫苗，許多藥物價格也是不對外公開的，必須簽保密條款；保存30年則是保存證據，顯示政府負責的態度。

陳時中說，蔣萬安是唸法律的，邏輯應該很強，現在他開始有點懷疑蔣萬安的工作經驗，擔任創投律師時輔導過多少成功案例，成績單應拿出來讓大家「聞香」。（編輯：李錫璋）1110920