外媒專訪駐印尼代表：台海穩定攸關印尼等國利益

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駐印尼代表陳忠（左）日前接受印尼有線新聞網（CNN Indonesia）專訪指出，中共長期霸凌台灣，破壞台海和平穩定，台海若發生戰事，包括印尼等區域各國必受池魚之殃。中央社 111年9月21日

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（中央社台北21日電）駐印尼代表陳忠日前接受印尼有線新聞網（CNN Indonesia）專訪指出，中共長期霸凌台灣，破壞台海和平穩定，台海若發生戰事，包括印尼等區域各國必受池魚之殃，嚴重影響印尼公民的安全與印尼整體經貿利益。

訪問內容將於9月22日晚間在CNN Indonesia節目「世界現況」（World Now）播出。

陳忠在專訪中先強調，因為中共長期以來對台灣進行各種霸凌、恐嚇及蓄意破壞台海穩定與區域和平等挑釁行為，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）乃決定訪台以彰顯其對台灣民主制度的支持及維護區域和平的努力，然而中國卻倒果為因，誑稱裴洛西訪台破壞台海現狀，對台灣東部海域及日本經濟海域投射飛彈並發動密集軍演，造成台海局勢緊張。

他表示，中國此舉引起世界各國對中國強烈反感，印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）呼籲中國理性克制。

陳忠指出，其實無論裴洛西訪台與否，中國總會找到各種藉口威脅台灣，持續對台灣進行軍演，威脅區域安全。台灣政府於中國此波圍台軍演中的理性應對，得到世界各國的讚賞與支持，因此有越來越多如美國、日本、歐洲等國家政要接續訪台，從而凝聚更多盟友的強力支持。

他表示，台海和平與否，攸關東亞區域安全與穩定甚鉅，如果台海發生戰事，區域各國包括印尼，必受池魚之殃。印尼有30萬餘名公民在台灣工作或留學，而且台灣是印尼第十大貿易夥伴，印尼每年與台灣貿易為印方創造30億美元以上外匯盈餘，一旦台海爆發戰爭，必然嚴重影響印尼公民的安全與印尼整體經貿利益。

此外，CNN Indonesia主播在專訪中詢問中國在印尼推動一帶一路計畫，對台灣推動「新南向政策」有無影響。

陳忠表示，兩者互無扞格。中國一帶一路計畫側重硬體、冷冰冰的基礎建設；而「新南向政策」著重溫暖的「軟實力」合作，秉持以人為本的精神，深入印尼社會各階層，深化台灣與印尼在各領域的交流與互動，並且為印尼創造大量就業機會。

陳忠舉例說明，台印教育合作對協助印尼培育人才的貢獻，目前約有1萬名印尼學生在台求學，他們直接感受到台灣多元文化與價值，成為台印兩國人民交流的重要橋樑。

陳忠也指出，台灣是印尼移工三大輸出國之一，目前約有27萬名印尼籍移工在台工作。台灣是對待移工最友善的國家之一，更是最受印尼移工歡迎的國家。印尼在台移工與台灣勞工享受相同法律保障及勞健保福利。

此外，台灣政府自今年8月10日起將印尼家庭看護工薪資調升至新台幣2萬元，充分展現台灣政府照顧印尼移工的用心。（編輯：周永捷）1110921