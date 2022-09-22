台灣贊助職訓 阿富汗婦女走入職場存錢盼升學

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

駐土耳其代表黃志揚20日出席土耳其紅新月會的「婦女職訓培力人道援助計畫－後續就業情形訪視」活動，與紅新月會專案幹部及4名受益學員合照。（駐土耳其代表處提供）中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡傳真 111年9月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡21日專電）駐土耳其代表黃志揚昨天出席土耳其紅新月會的「婦女職訓培力人道援助計畫－後續就業情形訪視」活動，阿富汗學員感謝台灣政府贊助相關計畫，表示將努力工作存學費升學，盼完成大學學業。

駐土耳其代表處發布新聞稿指出，黃志揚與多位紅新月會（Kızılay）專案幹部就完訓學員近況交流，也品嚐由阿富汗、伊拉克及敘利亞難民學員製作的漢堡及甜點。

黃志揚表示，很高興看到兩名阿富汗、一名伊拉克及一名敘利亞難民婦女成功投入職場，面容充滿自信及朝氣，並肯定紅新月會的安排，以及餐廳土籍負責人提供4名學員就業機會。

他說，這次烹飪班成功輔導超過20名阿富汗等國難民及土國弱勢婦女就業，充分發揮台灣人道援助案婦女培力的意義。

黃志揚指出，台灣雖然尚不是聯合國（UN）一員，但仍致力落實聯合國永續發展目標（SDGs），駐處與紅新月會合作的婦女職訓計畫除了有人道援助的成效外，也包含「杜絕貧窮」、「性別平等」、「停止飢餓」及「消除一切的不平等」等發展目標訴求。

阿富汗難民婦女學員阿布杜加法（Khatera Abdulghafar）感謝台灣政府的援助，表示十分珍惜這個就業機會，將努力工作存學費，期盼未來有機會繼續升學，完成大學學業。

伊拉克學員哈山（Sana Ahmed Hasan）分享她自巴格達逃往伊北阿比爾（Erbil）地區、再輾轉進土耳其避難的背景，感謝台灣政府贊助辦理這個培訓活動，讓她習得一技之長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

代表處表示，「安卡拉弱勢及難民婦女之社會經濟培力計畫」為期一年，以200名弱勢及難民婦女為計畫目標，包含至少100名以阿富汗為主的婦女，設計烹飪、生產銷售、土耳其語言、就業輔導、數位貿易、融資等多元培訓課程。

這階段廚藝訓練課程已完成，同時間持續舉辦提升軟實力等相關課程，希望能協助培養更多阿富汗、敘利亞等難民婦女擁有各種專業及表述能力，以利爭取更多參與社會及經濟活動的機會。（編輯：馮昭）1110922