張善政稱要發函農委會 鄭運鵬：推卸責任手法

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（中央社記者葉臻桃園22日電）民主進步黨桃園市長參選人鄭運鵬今天表示，中國國民黨桃園市長參選人張善政稱要發函農委會是推卸責任手法，呼籲張善政盡快發函，也讓外界知道發函內容，相信農委會不會隱瞞。

張善政昨天為行政院農業委員會研究案爭議舉行說明會說，目前公布研究成果只是一部分，呼籲農委會公開全部文件、經費預算及報支資訊。

鄭運鵬上午在楊梅區埔心市場拜票，接受媒體聯訪表示，張善政沒說明農委會初步調查報告內重複問題，現在說要發函農委會，是推責任給農委會手法。

媒體詢問，張善政列出計畫相關農產品應用QR code二維條碼，似乎與農委會研發時程上有爭議？

鄭運鵬表示，張善政一向喜歡攬功勞，過錯都是別人，農委會更早幾年就開始學日本QR code系統，已在研究甚至使用；張善政習慣爭功諉過，「好像只有他做的事才會進步，其他人做的事都是一文不值」，這態度大可不必；選舉就好好選，過去沒幫忙的事就別攬身上。

媒體追問，張善政團隊最近好像出現多頭馬車？是否最近民意調查被追平甚至超前？

鄭運鵬說，主要是國民黨內幹部發現被追上，亂了陣腳，及國民黨系統本來就有爭權文化，相較民進黨會以參選人為主，國民黨本來就較擅長利益分配。

他說，沒興趣張善政選舉團隊內有什麼糾紛，但未來桃園所有發展應歸於市民，不應回到過去國民黨老特權時代。（編輯：李明宗）1110922