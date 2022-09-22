退群組遭疑團隊分裂 張善政：萬美玲仍積極輔選

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（中央社記者吳睿騏桃園22日電）有媒體報導張善政北區競選總部主委、立委萬美玲退出多個群組，遭疑團隊分裂，國民黨桃園市長參選人張善政今天未正面回應，僅表示萬美玲仍積極輔選，也陪同拜會重要基層場合。

張善政上午在競選總部的媒體中心舉辦「有善良品」競選小物發表會，他在會後接受媒體聯訪表示，萬美玲前陣子腳指骨折受傷，在坐輪椅的情況下仍陪同跑行程，萬美玲沒有任何倦勤的意味，積極度還是百分之百。

記者提問，如何看待民進黨桃園市長參選人鄭運鵬說張善政至今仍不道歉、農委會主委陳吉仲也呼籲外界不要用政治語言干擾審查。張善政說「用政治口水干擾選舉的是什麼人」，他認為，該道歉的是挺抄襲的人，他一直光明磊落有什麼好道歉。

對於鄭運鵬質疑，張善政昨天未針對抄襲部分多加說明。張善政說，他講的非常清楚，這個案子根本不是抄襲不抄襲，是引用國外文獻，根本就沒有抄襲的問題，昨天記者會中講了好多遍，「鄭運鵬根本沒有看才會講這句話」。

至於有媒體報導，農委會2004年就著手規劃產銷履歷QR Code，張善政表示，他覺得農委會對於技術的發展歷史應該下點功夫，他說，「Apple第一代iPhone智慧手機問世的年代是什麼時候」，他又說「2007，答案很清楚了」。

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最近鄭運鵬頻頻到市場掃街，張善政指出，已經掃過好幾個市場，不會因為對手在掃市場就很緊張，團隊有自己的步調，會在適的時間繼續去掃市場。

張善政指出，八德國民運動中心天花板倒塌，已清楚顯示施工過程有問題，桃園市長鄭文燦說營造廠商要負全責，但「市府難道沒有監督的責任嗎」，他覺得民進黨還在模糊焦點，自己的錯誤不承認，反而去抓別人根本沒有的錯誤，把人抹黑。（編輯：方沛清）1110922