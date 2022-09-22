地方民防預算不足備戰 民團籲提升訓練費

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（中央社記者郭建伸台北22日電）台灣基進今天指出，台北、台中與宜蘭等地方政府民防預算中，僅編列少量的訓練費，質疑地方政府的全民防衛預算不足以備戰。黑熊學院執行長何澄輝呼籲，村里長是戰爭第一線主責，應提升相關訓練費用預算。

台灣基進秘書長王興煥今天偕黑熊學院執行長何澄輝、淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授沈明室及黨籍議員參選人舉行記者會。會上表示，檢視台北市、台中市、宜蘭縣等地方政府民防預算，近年訓練費僅占整體民防預算很小比例，更多預算被分配於聯誼餐敘。

王興煥表示，中國國家主席習近平即將在10月16日中共「20大」邁向權力巔峰，未來5年台海兵凶戰危，聯電前榮譽董事長曹興誠贊助黑熊學院300萬黑熊勇士計畫，但民防不能全部委責於民間，也是地方政府的職責。

王興煥表示，部分縣市長不明白縣市政府有責任落實民防體系，甚至將民防預算用於選舉綁樁；台灣基進若進入縣市議會，將督責地方政府檢討地方民防與義警消預算使用、強化民安與防災演練，避免全民國防與民防演習淪為紙上談兵、消化預算的例行公事。

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何澄輝表示，面對戰爭威脅，台灣應該做好全面的準備，包括軍事部門及民間部門。依據民防法，基層的村里長是戰爭爆發時第一線的主責者，但村里長事實上沒有受過這方面相關的訓練，缺乏相關知識與實踐，呼籲應提升相關訓練費用與預算。

沈明室表示，他過去參與許多縣市的民防教育，大多是靜態課程，缺乏實務演練，認為恐無助於整體民防工作，但阻止敵軍的任務不可能由民防單位或民間團體單獨執行，呼籲縣市首長應思考如何整合中央軍隊、第五作戰區或後備指揮部。（編輯：翟思嘉）1110922